Вертолеты Ми-28УБ выполнили первый контрольный облет

Вертолеты Ми-28УБ успешно выполнили первый контрольный облет на одном из аэродромов Краснодарского края (Южный военный округ). Новейшие машины изготовлены на заводе «Роствертол» холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию «Ростех») и в конце 2017 года поставлены в авиационные подразделения МО РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Роствертол».

В процессе облета венные летчики отработали на Ми-28УБ взлеты, посадки и полеты на высотах до 1000 м, проверили пилотажные и маневренные характеристики техники на различных скоростях, а также работу систем и механизмов вертолетов при нагрузках и перегрузках. Следующим этапом подготовки будет выполнение учебных огневых задач на полигонах боевой подготовки Краснодарского края. Главное отличие Ми-28УБ — двойная система управления, которая позволяет пилотировать вертолет как из кабины летчика-командира экипажа, так и из кабины летчика-оператора. За счет этого достигается возможность обучения военных летчиков, которым необходима практика налета на «Ночных охотниках». Кроме того, в боевых условиях, в случае возникновения нештатной ситуации, управление машиной может взять на себя второй член экипажа", — говорится в сообщении.

На вертолете также установлен пульт имитации отказов, который позволяет смоделировать для обучаемого летчика отказ оборудования в полете и улучшить натренированность обучаемого в кризисной ситуации. Еще одной важной особенностью новой модификации вертолета является наличие бортовой радиолокационной станции, которая существенно облегчает решение боевых и навигационно-пилотажных задач. БРЛС позволяет решать задачи круглосуточно как в простых так и в сложных метеоусловиях и предназначена для: обзора поверхности, обнаружения препятствий, определения и автоматического сопровождения целей.

Ми-28УБ оснащен модернизированным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. Применение данного комплекса позволяет эффективно осуществлять поиск, обнаружение, распознавание и поражение наземных и воздушных целей."Для обеспечения необходимых эргономических параметров рабочих мест экипажа была изменена конструкция фюзеляжа вертолета. На Ми-28УБ расширена кабина, увеличена площадь бронированного остекления и улучшен обзор с рабочего места летчика-оператора", — отмечается в сообщении.