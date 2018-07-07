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Фотофакты

Строительство спасательных буксиров проекта MPSV12

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Шлиссельбург (Ленинградская область). ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод».

Строящиеся спасательные буксиры проекта MPSV12:

Заводской № 1201 — заложен 02.06.2015 — спущен 19.08.2016 — «Бахтемир»

Заводской № 1202 — заложен 02.06.2015 — спущен 29.11.2016 — «Калас»

Заводской № 1203 — заложен 11.03.2016 — спущен 01.06.2017 — «Бейсуг»

Заводской № 1204 — заложен 11.03.2016 — спущен 30.11.2017 — «Пильтун»

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Технические характеристики:

Главные размерения: длина — 79.8 м, ширина — 17.4 м, осадка — 4.5 м.

Максимальная скорость хода: 14 узлов

Автономность: 30 суток

Дальность плавания: 4000 миль.

Экипаж — 12 человек и 87 спасённых

Судно имеет ледовый класс Arc 5

Обратите внимание — буксир «Пильтун» стоит на открытом стапеле:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Фото автора, июнь 2018 года.

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Ленинградская область, Шлиссельбург, Невский судостроительно-судоремонтный завод, НССЗ, буксир, MPSV12
  • Антон Никитин Антон Никитин
    07.07.1811:31:30

    Судя по числу «коек», вполне себе способны «спасти» роту десантников и доставить через льды к берегам вероятного противника, за 7,4 тыс. километров от места «спасения»    

    #1050217
    • A_SEVER A_SEVER
      07.07.1812:17:41

      доставить через льды к берегам вероятного противника
      Это гражданские буксиры.    

      #1050222
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