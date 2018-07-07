Строительство спасательных буксиров проекта MPSV12





© Фото автора (A_SEVER)

Шлиссельбург (Ленинградская область). ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод».

Строящиеся спасательные буксиры проекта MPSV12:

Заводской № 1201 — заложен 02.06.2015 — спущен 19.08.2016 — «Бахтемир»

Заводской № 1202 — заложен 02.06.2015 — спущен 29.11.2016 — «Калас»

Заводской № 1203 — заложен 11.03.2016 — спущен 01.06.2017 — «Бейсуг»

Заводской № 1204 — заложен 11.03.2016 — спущен 30.11.2017 — «Пильтун»





© Фото автора (A_SEVER)

Технические характеристики:

Главные размерения: длина — 79.8 м, ширина — 17.4 м, осадка — 4.5 м.

Максимальная скорость хода: 14 узлов

Автономность: 30 суток

Дальность плавания: 4000 миль.

Экипаж — 12 человек и 87 спасённых

Судно имеет ледовый класс Arc 5

Обратите внимание — буксир «Пильтун» стоит на открытом стапеле:



© Фото автора (A_SEVER)

Фото автора, июнь 2018 года.