Строительство спасательных буксиров проекта MPSV12
Шлиссельбург (Ленинградская область). ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод».
Строящиеся спасательные буксиры проекта MPSV12:
Заводской № 1201 — заложен
Заводской № 1202 — заложен
Заводской № 1203 — заложен
Заводской № 1204 — заложен
Технические характеристики:
Главные размерения: длина — 79.8 м, ширина — 17.4 м, осадка — 4.5 м.
Максимальная скорость хода: 14 узлов
Автономность: 30 суток
Дальность плавания: 4000 миль.
Экипаж — 12 человек и 87 спасённых
Судно имеет ледовый класс Arc 5
Обратите внимание — буксир «Пильтун» стоит на открытом стапеле:
Фото автора, июнь 2018 года.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
07.07.1811:31:30
07.07.1812:17:41 Это гражданские буксиры.