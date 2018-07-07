Сотрудники Яндекса, в качестве хобби, создали бизнес по производству протеинового мороженного

Григорий Бакунов с друзьями запустил небольшое производство протеинового мороженого с доставкой Legche . Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Над проектом работают четыре человека, включая Бакунова. Это действующие и бывшие сотрудники «Яндекса», рассказал он vc.ru, не называя имён. Бакунов подчеркнул, что Legche — пет-проект, а не бизнес: «Ребята делают его для души».

«В основе протеинового мороженого не углеводы и жир, как в обычном мороженом, а белок — основной строительный материал организма. Поэтому в нашем мороженом примерно в три раза меньше калорий, чем в обычном мороженом, в четыре раза меньше углеводов и жиров и в четыре раза больше белка.

Чтобы получить такое мороженое, мы взяли много белка, немного сливок, вкусное молоко, ароматное какао, сочный банан, натуральный агар-агар, немного подсластителя. И никаких порошковых смесей для мороженого, сухого молока, сахара, красителей и консервантов. Так мы нашли грань между приятным вкусом, энергетической ценностью и пользой для здоровья».

«Мы хотим, чтобы люди ели вкусное и здоровое. Я, как человек глубоко больной и некрасивый, хочу чтобы вокруг были сильные и красивые», — говорит Бакунов.

Стоимость мороженого — от 300 рублей за два стаканчика по 70 грамм со вкусом шоколада, банана или ванили. За 810 рублей можно заказать набор из шести стаканчиков, за 1275 рублей — набор из восьми стаканчиков. Минимальная сумма заказа — 600 рублей. Доставка работает только по Москве в пределах МКАД. Доставку можно заказать к себе домой, она обойдётся в 250 рублей, либо в офис «Яндекса» на Льва Толстого за 50 рублей.

Для производства партнёры арендовали сертифицированную кухню в Москве — собственная кухня это очень дорого. Команда самостоятельно в течение полугода подбирала формулу и рецепт приготовления, при производстве советуются с инструктором по правильному питанию, рассказал Бакунов.

Объём затрат на производство он не называет, но говорит, что это меньше полумиллиона рублей. По словам Бакунова, на покрытие расходов идут собственные деньги создателей проекта: «Главные затраты — это наше время, потраченное на изобретение рецептов».

В ближайших планах — расширение линейки вкусов за счёт натуральных и здоровых ингредиентов. О выходе за пределы Москвы создатели Legche пока не думают, но ведут переговоры о сотрудничестве с фитнес-центрами, рассказал Бакунов. В то же время он отметил, что задачи «много заработать» на этом нет.

В «Яндексе», по словам Бакунова, к личным проектам сотрудников относятся хорошо, если эти проекты не конфликтуют с разработками компании.