Топливозаправщик Ил-78М-90А готовится к лётным испытаниям

В Ульяновске новый топливозаправщик Ил-78М-90А готовят к передаче на лётно-конструкторские испытания. В АО «Спектр-Авиа» самолёт уже прошёл окраску с применением новых лакокрасочных материалов, не содержащих вредных компонентов.

Покрытие для Ил-78М-90А — грунт ВГ-27, производится на основе нового матового грунта, разработанного российской компанией «Авион». По словам директора АО «Спектр-Авиа» Сергея Карташова, он отличается от обычной грунтовки тем, что в составе нет шестивалентного хрома. «Это самое ядовитое вещество в лакокрасочном покрытии, которое влияет на человека. В Европе уже давным-давно применяются бесформатные грунты», — пояснил он.

Для окраски самолёта были применены несколько цветов — тёмно-серый, более светлые оттенки серого и белый. По словам Карташова, на один самолёт уходит около 600 литров краски. «Сухого остатка останется порядка 300-350 кг. Это говорит о достаточно высоком содержании сухого остатка, всё остальное, более 40%, улетучивается», — сказал руководитель предприятия.

На окраску такого крупного самолёта, как топливозаправщик Ил-78, уходит 12 дней. 27 июня самолёт поступил в ангар «Спектр-Авиа», 8 июля ВС будет передано заказчику. Прежде чем попасть в ангар «Спектр-Авиа» топливозаправщик совершил первый полёт и прошёл ряд заводских испытаний.

В начале августа Ил-78М-90А приступит к лётно-конструкторским испытаниям, которые продлятся до конца года. За это время будет выполнено несколько десятков полётов, после чего самолёт передадут на совместные государственные испытания. После их завершения самолёт поставят заказчику. Об этом рассказал начальник лётно-испытательной станции «Авиастар-СП» Юрий Капша.

«В лётных испытаниях на начальном этапе проверяется устойчивость самолёта, управляемость, все заявленные режимы, пилотажное оборудование — радиосвязное, радионавигационное, радиолокационное. То есть, оборудование, которое будет проверяться как в эксплуатационных, так частично и в неэксплуатационных режимах для того, чтобы подтвердить заявленные характеристики самолёта», — рассказал он.

Юрий Капша добавил, что экипажу будет позволено выходить за эксплуатационные режимы, чтобы в будущем исключить различного рода нештатные ситуации. «Все испытания проводятся экипажем лётчиков-испытателей. Естественно, им позволено чуть больше, чем линейным лётчикам. Они подготовлены специально для этого. Это будут выходы за эксплуатационные режимы для того, чтобы впоследствии при эксплуатации самолёта линейными лётчиками исключить различного рода форс-мажоры», — сказал Капша.

Ил-78М-90А может работать как топливозаправщик, так и как транспортный самолёт. В соответствии с техзаданием его грузовая кабина может трансформироваться либо для перевозки грузов, техники или оборудования, либо в ней могут быть установлены ёмкости с топливом.

Самолёт оснащён современным пилотажно-навигационным комплексом и системой автоматического управления. «Стеклянная» кабина пилотов с шестью цветными ЖК-мониторами отвечает всем современным требованиям безопасности и управления воздушных судов.

Четыре двигателя ПС-90А с увеличенной взлетной тягой позволяют уменьшить расход топлива на 14% по сравнению с топливозаправщиком, выпускавшемся на Ташкентском авиапредприятии им. Чкалова.

Судно приспособлено для дозаправки сразу нескольких самолётов истребительной дальней, фронтовой и специальной авиации как в воздухе, так и на земле. В случае необходимости, на него может быть установлено оборудование для пожаротушения.