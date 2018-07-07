Уралмашзавод производит масштабное переоснащение

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На площадках Уралмашзавода ударными темпами идет перевооружение производства.

Предприятие получило новейший станок компании Pama, а к осени на завод поступит еще четыре итальянских обрабатывающих центров. Все это позволит увеличить производительность труда не менее чем в три раза.

Руководство уральского предприятия заключило серию контрактов с компаниями Pama, Pietro Carnaghi и Safop. В соответствии с их условиями, Pama поставит три горизонтально-расточных обрабатывающих центров, два из которых будут установлены на единую платформу. Это позволит операторам современного оборудования обрабатывать детали длиной до 32 метров.

Pietro Carnaghi, в свою очередь, строит новый токарно-карусельный, а Safop — токарно-фризерный обрабатывающий центр. Монтаж всего этого оборудования начнется уже осенью.

Кроме того на Уралмашзаводе модернизируют еще 15 действующих станков — эти работы завершат уже к концу 2019-го года.

Переоснащение производственных мощностей завода производится в рамках инвестиционной программы, которая еще в 2017 году была утверждена Газпромбанком — главным акционером предприятия. В соответствии с ней, до 2020 года масштабные изменения пройдут во всех сферах производства.