Авиастроительный бум РФ: «Технодинамика» устанавливает новые станки

Российский холдинг «Технодинамика» (входит в ГК «Ростех») проводит техническое перевооружение собственных мощностей. После обновления заводы могут изготавливать сложнейшие авиаизделия.

Каменск-Уральский литейный завод (входит в «Технодинамику») модернизирует свое производство. Инженеры устанавливают на площадках самые современные станки и оборудование для спекания под давления. Агрегаты монтируются на участке производства фрикционных изделий из металлокерамики.

Новые станки предназначены для проведения самых сложных металлургических процедур при производстве авиационных тормозных агрегатов. Например, на оборудование можно будет спекать металлокерамические диски и сектор к стальной основе в защитной атмосфере водорода.

Новые станки во много уникальные и созданы под заказ Каменск-Уральского литейного завода. Аналогов оборудования в Российской Федерации нет. По словам руководителя, дальнейшее внедрение цифровых технологий позволит предприятию существенного нарастить объемы и качество продукции. Несколько новых агрегатов заменят 12 печей старого образца, повысят точность исполнения заданных параметров, сделают производство экономичней и смогут работать автономно. Каждый аппарат имеет собственную гидростанцию для подачи давления, что повышает стабильность производственного цикла.

Каменск-Уральский литейный завод — уникальное предприятие с огромные возможностями в области литейного, металлообрабатывающего и сборочного производства. Большое количество изделий завода предназначено для авиационной промышленности. На предприятии изготавливают, устройства управления самолетами, тормозные агрегаты и колеса.