Компания «Т8» разработала новый блок 400 Гбит/с работающий на одной несущей длине волны

С 24 по 27 апреля в ЦВК «Экспоцентр» прошла крупнейшая в России выставка «Связь-2018», посвященная телекоммуникационным технологиям. Компания «Т8» приняла участие в выставке и приуроченных к ней деловых мероприятиях. На экспозиции посетителям были продемонстрированы новинки компании, включая обновленный блок 400 Гбит/с мукспондера, работающего на одной несущей. В очередной раз компании удалось не только увеличить технологический разрыв со своими российскими конкурентами, но и обогнать многих ведущих зарубежных вендоров.

Для демонстрации работы 400 Гбит/с блока был организован небольшой тестовый стенд. Работу оборудования контролировал анализатор трафика.

Традиционно на стенде «Т8» было представлено решение для протяженных линий связи с использованием удаленной накачки ROPA. Линия связи протяженностью 400 км была организована на блоке 400 Гбит/с.

Отдельной экспозицией была представлена система «Дунай» для организации рубежей охраны критических объектов инфраструктуры. Возможным применением системы является охрана кабельной инфраструктуры операторов связи. Для организации системы охраны оператору требуется только выделить одно волокно в кабеле и установить сам блок. Система уже зарекомендовала себя в практическом применении нефтегазовыми и телекоммуникационными компаниями.