Группа «Синара» представила на выставке ИННОПРОМ-2018 новую модификацию «Ласточки-Премиум»

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На площадке Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018, открывшейся сегодня 9 июля в Екатеринбурге, группа «Синара» продемонстрирует современные разработки машиностроительного дивизиона, сообщает пресс-служба группы.

Гости выставки ИННОПРОМ смогут ознакомиться с новой модификацией скоростного электропоезда «Ласточка-Премиум», а также оценить подвижной состав, работающий на газомоторном топливе и предназначенный для эксплуатации на неэлектрифицированных участках железных дорог Сибири, Крайнего Севера, а также на маршруте Северного Широтного Хода. Кроме того, посетители стенда «Синары» смогут ознакомиться с обновленной концепцией района «Новокольцовский» и «300-парка» в Екатеринбурге. На стенде будет представлен новый digital-проект для предпринимателей — «ДелоБанк».

На стенде компаний «Синара» и Трубная Металлургическая Компания (ТМК) запланировано подписание ряда соглашений в области развития цифровых направлений в бизнесе, цифровой трансформации бизнес-процессов и внедрения цифровых решений в производство.

Группа «Синара» — диверсифицированная компания, объединяющая предприятия различной отраслевой направленности. Приоритетными бизнес-направлениями являются транспортное машиностроение, девелопмент, финансовые услуги, металлоснабжение.