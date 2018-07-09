Открыто движение по двум эстакадам Северо-Западной хорды в Москве

В столице запустили движение по двум новым эстакадам на участке Северо-Западной хорды (СЗХ) от Рублевского до Можайского шоссе. Одна из них, протяженностью 1,4 километра, проходит через Смоленское направление Московской железной дороги (МЖД), другая, длиной 80 метров, — через Крылатскую улицу.

Эстакады строили почти три года — с ноября 2015 до июля 2018-го. Эстакада через Крылатскую улицу находится между улицами Крылатские Холмы и 2-я Крылатская. Двойная эстакада через пути Смоленского направления МЖД оборудована съездами с улицы Боженко на улицы Горбунова и Толбухина.

Одновременно со строительством эстакад проводилась реконструкция улиц. Рабочие отремонтировали 620 метров Крылатской улицы (три полосы движения в каждом направлении), 541 метр улицы Кубинки (две — три полосы движения в каждом направлении), 220 метров улицы Горбунова (одна — две полосы движения в каждом направлении), 300 метров улицы Боженко (три полосы движения в каждом направлении) и 850 метров улицы Толбухина (одна — три полосы движения в каждом направлении). После реконструкции улица Толбухина стала длиннее на 150 метров.

Также прошла реконструкция 230-метрового съезда с улицы Боженко на улицу Ивана Франко (одна полоса движения в одном направлении) и был построен 650-метровый проезд с улицы Маршала Неделина на Барвихинскую улицу (две полосы движения в одном направлении). Общая протяженность новых дорог — 5,9 километра.

Кроме того, построили подпорные стены вдоль Крылатской улицы (890 метров) и установили шумозащитные экраны вдоль улиц Боженко, Кубинки, Ярцевской и Толбухина (602 метра).

Полностью завершить строительство участка Северо-Западной хорды от Рублевского до Можайского шоссе, в том числе пешеходных переходов, планируется до конца этого года.