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Дорожное строительство

Открыто движение по двум эстакадам Северо-Западной хорды в Москве

  •  © www.mos.ru

В столице запустили движение по двум новым эстакадам на участке Северо-Западной хорды (СЗХ) от Рублевского до Можайского шоссе. Одна из них, протяженностью 1,4 километра, проходит через Смоленское направление Московской железной дороги (МЖД), другая, длиной 80 метров, — через Крылатскую улицу.

  •  © mos.ru

Эстакады строили почти три года — с ноября 2015 до июля 2018-го. Эстакада через Крылатскую улицу находится между улицами Крылатские Холмы и 2-я Крылатская. Двойная эстакада через пути Смоленского направления МЖД оборудована съездами с улицы Боженко на улицы Горбунова и Толбухина.

Одновременно со строительством эстакад проводилась реконструкция улиц. Рабочие отремонтировали 620 метров Крылатской улицы (три полосы движения в каждом направлении), 541 метр улицы Кубинки (две — три полосы движения в каждом направлении), 220 метров улицы Горбунова (одна — две полосы движения в каждом направлении), 300 метров улицы Боженко (три полосы движения в каждом направлении) и 850 метров улицы Толбухина (одна — три полосы движения в каждом направлении). После реконструкции улица Толбухина стала длиннее на 150 метров.

  •  © mos.ru

Также прошла реконструкция 230-метрового съезда с улицы Боженко на улицу Ивана Франко (одна полоса движения в одном направлении) и был построен 650-метровый проезд с улицы Маршала Неделина на Барвихинскую улицу (две полосы движения в одном направлении). Общая протяженность новых дорог — 5,9 километра.

Кроме того, построили подпорные стены вдоль Крылатской улицы (890 метров) и установили шумозащитные экраны вдоль улиц Боженко, Кубинки, Ярцевской и Толбухина (602 метра).

Полностью завершить строительство участка Северо-Западной хорды от Рублевского до Можайского шоссе, в том числе пешеходных переходов, планируется до конца этого года.

  •  © mos.ru
  •  © mos.ru
  •  © mos.ru
  •  © mos.ru

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https://www.mos.ru/mayor/themes/4299/4867050/

дорожное строительство, Москва
  • Human RS Human RS
    09.07.1817:26:29

    Видео по теме:

    ©Видео с youtube.com

    ©Видео с youtube.com

    #1050563
  • Нет аватара termometrix
    09.07.1817:26:54

    Идея создания хорд в Москве появилась еще в начале 50-х годов прошлого столетия, в 1970-х разработали концепцию, но прежде чем приступили к работам, прошло еще почти полвека.

    Северо-Западная хорда — новая скоростная магистраль. Она пройдет через северные и западные районы Москвы от Дмитровского до Сколковского шоссе и далее до Мичуринского проспекта. Общая протяженность дорог хорды — 83 километра. Это первый дорожный мегапроект. СЗХ в два раза длиннее Третьего транспортного кольца. На данный момент построено уже 26 искусственных сооружений хорды.

    Трасса соединит крупные магистрали — Мичуринский проспект, Сколковское, Можайское, Рублевское, Звенигородское, Волоколамское, Ленинградское и Дмитровское шоссе. Этим она обеспечит прямую связь между САО, СЗАО и ЗАО.

    В районе Дмитровского шоссе обустроят удобный выезд с Северо-Западной на Северо-Восточную хорду. Водители смогут поехать в сторону аэропорта Шереметьево либо в сторону Ярославского шоссе. Таким образом, Северо-Западная хорда обеспечивает поперечную связь между вылетными магистралями, округами и районами. Благодаря этому могут появиться новые оптимальные маршруты. Транспортная ситуация улучшится для более чем трех миллионов человек.

    Хорда снизит транспортную нагрузку на несколько центральных улиц, Третье транспортное кольцо, МКАД и прилегающие участки вылетных магистралей примерно на 15 процентов. Пробег автомобилей при поездках между соседними районами сократится на 10 процентов.

     https://www.mos.ru/mayor/themes/4299/4867050/ 

    #1050564
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