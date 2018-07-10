Космический «грузовик» «Прогресс МС-09» добрался до МКС за рекордное время

Королев. 10 июля. ИНТЕРФАКС — Самый быстрый в истории космический «грузовик» стартовал с «Байконура», в рекордные сроки добрался до Международной космической станции (МКС). Как передает корреспондент «Интерфакса» из Центра управления полетами в подмосковном Королеве, корабль «Прогресс МС-09» стартовав с 31-й площадки космодрома «Байконур» в 00:51 мск впервые в истории добрался до МКС за 3,5 часа. «Есть захват», — объявил диктор в ЦУПе. Причаливание к стыковочному отсеку «Пирс» проводилось в автоматическом режиме под контролем специалистов ГОГУ РС МКС в ЦУП и российских космонавтов — Олега Артемьева и Сергея Прокопьева. Корабль «Прогресс МС-09» доставил на Международную космическую станцию более двух тонн различных грузов, в числе которых топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа. Изначально по двухвитковой схеме к МКС должен был добраться «Прогресс МС-07» в октябре 2017 года, однако тогда старт также был отменен автоматикой старта. Корабль стартовал в резервную дату по классической двухсуточной схеме. Затем 11 февраля планировалось вновь опробовать короткую программу стыковки корабля «Прогресс МС-08» с МКС. Предполагалось, что корабль впервые доберется до МКС по двухвитковой схеме — всего за 3,5 часа. На борту было 2,5 тонны различных грузов, в том числе топливо, вода, научное оборудование и продукты для экипажа международной станции. Однако накануне «Роскосмос» сообщил, что планировавшийся 11 февраля запуск «Прогресса» перенесен на резервную дату — 13 февраля и успешно стартовал по традиционной двухсуточной схеме.