Заемщик Фонда развития промышленности — ООО «ТермоЛазер» — начал выпускать во Владимирской области автоматизированные лазерные комплексы для упрочнения металлических изделий. Предприятие стало 55 открытым производством в портфеле ФРП. Новые прогрессивные технологии термообработки российского производства не уступают американским аналогам, а по некоторым свойствам даже превосходят их. За счет использования автоматизированных комплексов промпредприятия получат возможность повысить производительность труда на 40%

«Фонд развития промышленности в конце 2015 году предоставил льготный заём компании „ТермоЛазер“ на сумму 80 млн рублей под 5% годовых на реализацию импортозамещающего производства лазерных комплексов. Общая стоимость проекта составила 170,8 млн рублей. Через два с половиной года компании удалось вывести на российский рынок оборудование для лазерного термоупрочнения деталей, которое позволит сократить зависимость промышленных предприятий от импортных аналогов такого оборудования», — отметил директор ФРП Роман Петруца.

Технология лазерного термического упрочнения позволяет обрабатывать уже готовые изделия без нарушения геометрии и чистоты детали. Это позволяет избежать дополнительной механической обработки после упрочнения, тем самым сократив технологический процесс. Термическое упрочнение лазером повышает износостойкость обработанных деталей в 2-5 раз в зависимости от материала изделия. Лазерная технология дает возможность обработки только части изделия, тогда как традиционные технологии термоупрочнения (закалочные печи, закалка токами высокой частоты и другие) не позволяют этого сделать и к тому же являются более энергозатратными.

Технология лазерной термообработки востребована практически во всех отраслях промышленности: металлургии, железнодорожном транспорте, производстве подшипников, дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, станко-, двигателе- и моторостроении, а также инструментальном производстве. Эта технология известна в мире, однако массового производства подобного оборудования в мире нет.

Во Владимире заемщик ФРП наладил выпуск линейки автоматизированных лазерных комплексов для упрочнения крупногабаритных деталей сложной формы. Модельный ряд станков включает две модификации установок: для обработки наружных поверхностей деталей (в том числе установку для работы с телами вращения, оснащенную специальным поворотным столом) и внутренних поверхностей цилиндрических изделий.

На комплексах можно обрабатывать детали размером от нескольких миллиметров до пяти метров длиной и весом до трех тонн. При обработке внутренних поверхностей цилиндрических изделий (трубы, буровые штанги и др.) максимальная глубина обработки составляет три метра. Это позволяет обрабатывать полностью поверхности цилиндрической продукции шестиметровой длины.

«Немаловажным фактом является и то, что процесс лазерного термоупрочнения является экологически безопасным, поскольку отсутствуют вредные выбросы. Если при стандартной закалке в термических цехах используют токсичные газы: оксид углерода, аммиак, диоксид серы, сероводород, бензол, цианид, то лазерная закалка проходит на воздухе без использования каких-либо закалочных токсичных сред», — прокомментировал генеральный директор компании «ТермоЛазер» Олег Чухланцев.

Помимо продажи оборудования компания оказывает услуги по обработке изделий заказчика, а также полный спектр инжиниринга по внедрению новой технологии в производственные процессы. Такой инжиниринг необходим в связи с тем, что лазерная закалка позволяет существенно перестроить производственный процесс, сократив его длительность и повысив производительность. Опыт первых клиентов компании показал эффективность от внедрения лазерного термоупрочнения в виде снижения себестоимости изделий на 30%.

Компания планирует не только обеспечить российский рынок новым лазерным оборудованием, но и экспортировать свои станки. Приоритетами для экспорта являются страны с наиболее сильным развитием машиностроительных отраслей: Китай, Индия, Южная Корея. Не исключается и работа с западными рынками.