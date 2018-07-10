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Новые заводы и цеха

На новом машиностроительном заводе ОКБ «Микрон» запустили первые производственные линии

  •  © krskstate.ru

В Красноярской крае на новом машиностроительном заводе опытно-конструкторского бюро «Микрон» запустили первые производственные линии

Новые комплексы позволяют выпускать крупногабаритные детали и оборудование для энергетики, горнорудной и угледобывающей промышленности.

Возводить машиностроительный завод начали 4 года назад. Предприятие построили буквально «с нуля» в чистом поле. Необходимость его строительства объяснили тем, что транспортировка сверхтяжелого гидрооборудования для краевых предприятий, например, из Санкт-Петербурга, обходилась краю намного дороже, да и сроки доставки были существенно больше. Новый завод планирует производить 4 тысячи тонн оборудования в год.

Также на территории завода планируют возродить станкостроение.

Это направление было почти полностью потеряно ещё в советские годы. Здесь уже выпускают плазморезательные машины. Выпуск фрезерных станков планируют начать в этом году, а в следующем — выпуск токарного оборудования. Сейчас на предприятии работают 285 человек, в будущем число увеличится ещё на 250.

Полностью машиностроительный завод стоимостью 1 млрд 200 млн руб. достроят к 2023 году. Всего возведут 7 производственных и складных корпусов общей площадью 10 тыс. кв. м.

  •  © krskstate.ru
  •  © krskstate.ru

  •  © cdnimg.rg.ru
  •  © cdnimg.rg.ru

 http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/88646 

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http://www.trk7.ru/news/83128.html

Красноярский край, ОКБ Микрон, ГК КАНЕКС, машиностроение
  • Великоросс Великоросс
    10.07.1816:49:52

    В Емельяно

    •  © krskstate.ru
    ском районе запустили новый машиностроительный комплекс

    ©Видео с youtube.com

    Отредактировано: Великоросс~16:52 10.07.18
    #1050833
  • Human RS Human RS
    10.07.1818:40:17

    Также на территории завода планируют возродить станкостроение. Это направление было почти полностью потеряно ещё в советские годы. Здесь уже выпускают плазморезательные машины. Выпуск фрезерных станков планируют начать в этом году, а в следующем — выпуск токарного оборудования. Сейчас на предприятии работают 285 человек, в будущем число увеличится ещё на 250.

       

    #1050869
  • Е.Юрий Е.Юрий
    10.07.1819:05:34

       

    #1050880
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