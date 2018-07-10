На новом машиностроительном заводе ОКБ «Микрон» запустили первые производственные линии

В Красноярской крае на новом машиностроительном заводе опытно-конструкторского бюро «Микрон» запустили первые производственные линии

Новые комплексы позволяют выпускать крупногабаритные детали и оборудование для энергетики, горнорудной и угледобывающей промышленности.

Возводить машиностроительный завод начали 4 года назад. Предприятие построили буквально «с нуля» в чистом поле. Необходимость его строительства объяснили тем, что транспортировка сверхтяжелого гидрооборудования для краевых предприятий, например, из Санкт-Петербурга, обходилась краю намного дороже, да и сроки доставки были существенно больше. Новый завод планирует производить 4 тысячи тонн оборудования в год.

Также на территории завода планируют возродить станкостроение.

Это направление было почти полностью потеряно ещё в советские годы. Здесь уже выпускают плазморезательные машины. Выпуск фрезерных станков планируют начать в этом году, а в следующем — выпуск токарного оборудования. Сейчас на предприятии работают 285 человек, в будущем число увеличится ещё на 250.

Полностью машиностроительный завод стоимостью 1 млрд 200 млн руб. достроят к 2023 году. Всего возведут 7 производственных и складных корпусов общей площадью 10 тыс. кв. м.

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/88646