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Транспорт и логистика

Металлоинвест приобрёл новые пассажирские автобусы для Лебединского ГОКа

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Семь современных, экологичных и комфортабельных автобусов марки НефАЗ поступили в управление грузопассажирских перевозок Лебединского ГОКа, входящего в компанию «Металлоинвест», в рамках инвестиционной программы.

Как сообщает пресс-служба комбината, ежедневно на линию выходят более 70 лебединских пассажирских автобусов городского назначения. Новые пришли на замену отработавшим свой ресурс машинам и уже осуществляют движение по маршрутам Губкина и Старого Оскола, обеспечивая доставку работников Лебединского ГОКа к месту работы и обратно. Поступившие автобусы высокого класса экологичности «Евро 5» оснащены двигателем Cummins мощностью 238 л.с. Они вместительны, оборудованы широкими дверьми, современной системой отопления салона. Водители и пассажиры уже успели оценить преимущества новой техники.

http://www.bel.ru/news/society/11-07-2018/metalloinvest-priobryol-novye-passazhirskie-avtobusy-dlya-lebedinskogo-goka

Транспорт, НефАЗ, ПАЗ, Металлоинвест, Белгородская область, Стойленский ГОК, Михайловский ГОК
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