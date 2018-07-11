Металлоинвест приобрёл новые пассажирские автобусы для Лебединского ГОКа

Семь современных, экологичных и комфортабельных автобусов марки НефАЗ поступили в управление грузопассажирских перевозок Лебединского ГОКа, входящего в компанию «Металлоинвест», в рамках инвестиционной программы.

Как сообщает пресс-служба комбината, ежедневно на линию выходят более 70 лебединских пассажирских автобусов городского назначения. Новые пришли на замену отработавшим свой ресурс машинам и уже осуществляют движение по маршрутам Губкина и Старого Оскола, обеспечивая доставку работников Лебединского ГОКа к месту работы и обратно. Поступившие автобусы высокого класса экологичности «Евро 5» оснащены двигателем Cummins мощностью 238 л.с. Они вместительны, оборудованы широкими дверьми, современной системой отопления салона. Водители и пассажиры уже успели оценить преимущества новой техники.