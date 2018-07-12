Владивостокский порт перевалил крупнотоннажное оборудование для строящегося в Приморье завода

Завод в городе Спасск-Дальний станет первым на Дальнем Востоке и пятым в России производителем плит ОСП, используемых в строительстве и мебельной промышленности

Доставка оборудования из Китая осуществлялась Транспортной группой FESCO, сообщили в пресс-службе ВМТП (Владивостокский морской торговый порт).

Каждый барабан имеет вес 75,6 тонн, длину — 20,7 метров, диаметр — 3,8 метров.

Интермодальная перевозка по индивидуально разработанной для этого проекта схеме включала морскую доставку из китайского порта Ляньюньган во Владивостокский морской торговый порт, обработку в порту, наземную транспортировку тяжелыми 80-тонными автотралами и разгрузку в месте назначения кранами грузоподъемностью 50 и 40 тонн каждый, специально поданными в Спасск-Дальний из Уссурийска. ВМТП обеспечил перевалку оборудования на берег в максимально сжатые сроки — разгрузка судна заняла не более часа.

ОСП (OSB) плиты используются в качестве материалов в строительстве, для изготовления кровельных и стеновых сэндвич-панелей в каркасном домостроении, а также в мебельной и упаковочной промышленности.

Строящийся в городе Спасск-Дальний завод станет первым производителем плит ОСП на Дальнем Востоке и пятым в России. В 2019 году предприятие выйдет на промышленные объемы до 30 тысяч кубометров в год, при переходе на полную мощность объем производства составит 60 тысяч кубометров в год. Проект реализует одна из структур DNS Group.