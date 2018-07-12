«Вертолеты России» передали Лаосу партию отремонтированных Ми-17

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) завершил выполнение первого сервисного контракта в интересах Министерства обороны Лаоса, в ходе торжественной церемонии передав заказчику партию из четырех вертолетов Ми-17.

Машины были отремонтированы выездной бригадой специалистов входящего в холдинг АО «356 АРЗ».Церемония передачи прошла на авиационной базе в городе Вьентьян. Отремонтированные Ми-17 осмотрели заместитель министра обороны Лаоса и начальник генерального штаба. В ходе торжественного мероприятия экипаж ВВС Лаоса выполнил показательный полет на отремонтированной машине.