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Экспорт

«Вертолеты России» передали Лаосу партию отремонтированных Ми-17

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Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) завершил выполнение первого сервисного контракта в интересах Министерства обороны Лаоса, в ходе торжественной церемонии передав заказчику партию из четырех вертолетов Ми-17.

Машины были отремонтированы выездной бригадой специалистов входящего в холдинг АО «356 АРЗ».Церемония передачи прошла на авиационной базе в городе Вьентьян. Отремонтированные Ми-17 осмотрели заместитель министра обороны Лаоса и начальник генерального штаба. В ходе торжественного мероприятия экипаж ВВС Лаоса выполнил показательный полет на отремонтированной машине.

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https://www.aviaport.ru/digest/2018/07/12/547265.html

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