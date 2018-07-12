ТАНЕКО запустила две новые установки -по гидроочистке керосина и дизельного топлива
Мощность установок гидроочистки керосина и дизельного топлива по сырью составляет соответственно 500 тыс. и 1,6 млн тонн в год. Введение их в эксплуатацию позволит увеличить выпуск авиационного керосина марок РТ, ТС-1, Джет А-1 до 950 тыс. т и дизельного топлива «Евро-5» — до 3 млн т в год. Авиационное топливо будет производиться на основе нового сырьевого компонента — гидроочищенного прямогонного керосина, дизельное топливо «Евро-5» — на основе гидроочищенной прямогонной дизельной фракции.
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12.07.1811:01:30
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