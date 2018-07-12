ТАНЕКО запустила две новые установки -по гидроочистке керосина и дизельного топлива

За время реализацииинвестиций. На новых установках организовано более 80 рабочих мест, сообщает пресс-служба «Татнефти».

Мощность установок гидроочистки керосина и дизельного топлива по сырью составляет соответственно 500 тыс. и 1,6 млн тонн в год. Введение их в эксплуатацию позволит увеличить выпуск авиационного керосина марок РТ, ТС-1, Джет А-1 до 950 тыс. т и дизельного топлива «Евро-5» — до 3 млн т в год. Авиационное топливо будет производиться на основе нового сырьевого компонента — гидроочищенного прямогонного керосина, дизельное топливо «Евро-5» — на основе гидроочищенной прямогонной дизельной фракции.