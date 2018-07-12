На Нововоронежской АЭС введена в эксплуатацию перегрузочная машина отечественного производства

На энергоблоке № 5 Нововоронежской АЭС осуществлена первая операция с помощью новой перегрузочной машины. В рамках планово-предупредительного ремонта (ППР) она произвела вывоз отработанного ядерного топлива.

Модернизированная перегрузочная машина весом 40 тонн с электронной системой управления пришла на смену агрегату, смонтированному в 1980 году. Это один из этапов модернизации энергоблока, в результате которого усилился контроль над процессом работы с ядерным топливом.

Перегрузочная машина собрана в единственном экземпляре в г. Волгодонске (Ростовская обл.) на предприятии «Полесье» специально для энергоблока № 5 Нововоронежской АЭС. Разработчик перегрузочной машины и ее программного обеспечения — компания «Диаконт» (Санкт-Петербург). Теперь все работы с ядерным топливом ведутся с помощью телекамеры, установленной в опускаемой части аппарата. Управляет процессом специально подготовленный и аттестованный оператор.

«Эта машина уникальна, теперь точность наведения прописана в программном управлении, все координаты вбиты, контролируется усилие. Управление машиной стало проще, сократилось время работ, весь процесс контролируется автоматикой, как следствие, повысился и главный приоритет работы энергоблока — безопасность», — пояснил ведущий инженер по ремонту и эксплуатации цеха централизованного ремонта Нововоронежской АЭС Олег Ерусов.