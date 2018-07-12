Ростех успешно испытал сверхбыструю систему управления движением поездов метро

Автоматизированная система управления движением поездов БМЦ-М, представленная «Росэл-СТ» (входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех) успешно прошла полевые испытания и опытную эксплуатацию на станции «Митино» Московского метрополитена. Об этом было объявлено в ходе международной промышленной выставки «Иннопром», проходящей в эти дни в Екатеринбурге.

По результатам пройденных испытаний БМЦ-М стала единственной автоматизированной системой централизации стрелок и сигналов, рекомендованной Московским метрополитеном к применению и тиражированию.

«В сутки по линиям Московского метрополитена проезжает более 11 тысяч поездов. При такой высокой интенсивности движения необходимо обеспечить максимальную автоматизированность управляющих устройств и минимизировать влияние человеческого фактора. Оптимизация аппаратных средств и программного обеспечения позволила сделать систему БМЦ‑М сверхбыстрой: время ее реакции составляет всего 100 миллисекунд, что удовлетворяет самым высоким требованиям», — заявил директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех.

В Московском метрополитене межпоездной интервал один из самых коротких в мире — он составляет 90 секунд. С этим связаны повышенные требования к системам автоматики и телемеханики в столичном метро: изделия, удовлетворяющие этим требованиям, подходят практически для любых городов. Тем не менее на сегодняшний день для управления движением поездов используется устаревшая релейная техника, требующая повышенных затрат на техническое обслуживание. Переход к микропроцессорной централизации в столичном метро до недавнего времени не осуществлялся из-за отсутствия на рынке систем, способных удовлетворить все требования Московского метрополитена.

Система БМЦ-М обеспечивает бесконтактное управление и контроль состояния стрелочных электроприводов и светофоров в метрополитене. Решение ведет непрерывное протоколирование всех передвижений поездов, параметров работы устройств и действий персонала. Компоненты БМЦ‑М дублированы и работают в режиме горячего резервирования — при выходе из строя одного компонента происходит автоматическое переключение на резервный без прерывания работы системы. БМЦ‑М способна выявлять предотказное состояние устройств для своевременного устранения неполадки. Планируется внедрение системы также на магистральных железных дорогах, в том числе сети РЖД.