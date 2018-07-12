Уралвагонзавод представил новый контейнер-цистерну модели КЦМ-40/0,7

Нижнетагильский Уралвагонзавод представляет на «Иннопроме» свою инновационную продукцию. В этот раз акцент сделан на железнодорожную технику: 8 макетов на открытой площадке и 3 натурных образца разместились на стенде Ростеха.

В частности, уральский холдинг демонстрирует гостям и партнерам контейнер-цистерну модели КЦМ-40/0,7. Это — новое поколение изделий, которые созданы специально для перевозки сжиженного природного газа или жидкого этилена. По сравнению с предыдущими моделями, пояснил заместитель генерального директора НПК «Уралвагонзавод» по гражданской продукции Борис Мягков, у него увеличен объем котла.

«Теперь контейнер-цистерна вмещает до 40м3, а время бездренажного хранения перевозимого продукта увеличено. Кроме того, контейнер-цистерна может перевозиться не только обычными железнодорожными платформами, но транспортом — автомобильным и морским. Сохранность и кондиционность продукта при этом полностью гарантированы», — уточнил он.

На сегодняшний день АО «Уралкриомаш» (в составе группы УВЗ, входит в ГК «Ростех») — единственное предприятие в России, имеющее комплект свидетельств, выданных ФАУ «Российский Морской Регистр Судоходства» (РС), о соответствии типа конструкции контейнера-цистерны требованиям международных соглашений и правил перевозки опасных грузов.