«Тымлатский рыбокомбинат» ввёл в эксплуатацию новый перерабатывающий завод на Камчатке

На Камчатке при поддержке краевого правительства открылся ещё один высокотехнологичный рыбоперерабатывающий завод.

Новое береговое производство Тымлатского рыбокомбината расположено в Карагинском районе на месте бывшего села Красного. Все промышленные и инфраструктурные объекты, как и посёлок для работников, были фактически построены с нуля в рекордно короткие сроки: возведение рыбоперерабатывающего завода велось два сезона по пять месяцев, а все пусконаладочные работы были произведены в этом году.

В реализацию проекта ООО «Тымлатский рыбокомбинат» составил 2,5 миллиарда рублей, из которых 1,5 миллиарда рублей — это кредитные средства, а один миллиард рублей — собственные.

Мощность завода— 360 тонн в сутки по блочной заморозке и 40 тонн — по штучной продукции. Объем холодильника — 6500 тонн. Икорный цех может выпускать любые объемы, но те, которые поступают от рыбы, составят 20-25 тонн в сутки. Площадь завода составляет 11,8 тысяч квадратных метров (без вспомогательных зданий). Кроме того, мы построили жиромучной цех. Сейчас специалисты производят наладку. Жиромучной цех может выпускать в сутки 10 тонн муки и 3 тонны рыбьего жира.

Завод предусматривает около 400 рабочих мест.

Планируемые отчисления в бюджет края от деятельности нового предприятия — 125 миллионов рублей в год.

Рыбоперерабатывающий завод на месте села Красного — уже четвертый инвестиционный проект ООО «Тымлатский рыбокомбинат», реализуемый в рамках государственной региональной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края». Ранее реализованные проекты: приобретение холодильного оборудования и судна, строительство рыбоперерабатывающего комплекса.