Устьянский ЛПК в Архангельской области начал производство топливных пеллет премиум-класса

На новом пеллетном заводе Устьянского лесопромышленного комплекса начат выпуск первых партий древесно-топливных гранул, об этом сообщает официальный сайт группы компаний «УЛК».

С момента открытия завода 10 марта 2018 года велась работа по настройке оборудования, чтобы довести качество выпускаемой продукции до уровня премиум-класса. На заводе побывали аудиторы, проведена экспертиза продукции. Следующий этап — получение сертификата, наличие которого позволит отправлять пеллеты на экспорт.

В группу компаний «УЛК» входят предприятия, занимающиеся заготовкой, вывозкой, глубокой переработкой древесины и утилизацией отходов лесопиления, деятельность предприятий образует замкнутую производственную цепочку. Общая численность работников в настоящий момент составляет 5290 человек. Планируется, что в ближайшем будущем на всех предприятиях группы будет работать до 7 500 человек