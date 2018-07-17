Добавить статью
Дорожное строительство

Строительство автотрассы Солнцево — Бутово — Видное в Новой Москве

  •  © Фото с сайта stroi.mos.ru

На территории Новомосковского административного округа Москвы идёт строительство новой восьмиполосной автотрассы Солнцево — Бутово — Видное. Первый участок трассы от Калужского до Киевского шоссе длиной 8 километров сейчас находится в высокой степени готовности. Одновременно со строительством автодороги идёт строительство нового участка Сокольнической линии метро, большая его часть будет наземной.

  •  © Фото с сайта stroi.mos.ru

  •  © Фото с сайта stroi.mos.ru
  •  © Фото с сайта stroi.mos.ru
  •  © Фото с сайта stroi.mos.ru

Фото с сайта stroi.mos.ru

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

Москва, автодорога
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,