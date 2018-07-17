



© Фото с сайта stroi.mos.ru

На территории Новомосковского административного округа Москвы идёт строительство новой восьмиполосной автотрассы Солнцево — Бутово — Видное. Первый участок трассы от Калужского до Киевского шоссе длиной 8 километров сейчас находится в высокой степени готовности. Одновременно со строительством автодороги идёт строительство нового участка Сокольнической линии метро, большая его часть будет наземной.





© Фото с сайта stroi.mos.ru





© Фото с сайта stroi.mos.ru



© Фото с сайта stroi.mos.ru



© Фото с сайта stroi.mos.ru

Фото с сайта stroi.mos.ru