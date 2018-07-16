Установлена колонна деметанизации Амурского ГПЗ

На площадке строительства Амурского газоперерабатывающий завод (ГПЗ) проведена установка самого крупного оборудования завода — колонны деметанизации. В колонне из природного газа будут выделять метан. Весит конструкция больше 800 т. Для того, чтобы установить ее вертикально, специалистам понадобилось около 3х часов. Всего на заводе таких колонн установят шесть.

До конца 2018 г на стройплощадку привезут 56 единиц крупнотоннажного оборудования. Практически все оно будет доставлено водным транспортом. Для организации зимовки барж, перевозящих эти грузы, рассматривается использование площадки Благовещенского судостроительного завода.

Амурский газоперерабатывающий завод — это крайне значимый объект для Прмамурья. За год на площадке было очень много сделано. Компании с такой компетенцией как «Газпром» и «НИПИГАЗ переработка» работают в области, что они используют в т. ч. трудовой потенциал, используют потенциал компаний региона.

Правительство региона с огромным оптимизмом и надеждой смотрит на строительство этого завода. Особенно радует, что такая масштабная стройка, такой сложный и большой объем работ идет в графике.

Напомним, что для установки колонны деметанизации на площадку Амурского ГПЗ 27 июня 2018 г. был специально привезен один из самых больших в мире кольцевых кранов Liebherr, грузоподъемность которого 1,6 тыс т. На строительную площадку он был доставлен в 200 контейнерах, сборка заняла более месяца.

Колонна деметанизации весом в 831 т, которую перевозили из Южной Кореи водным транспортом была доставлена 2 июля 2018 г.

Амурский ГЗП станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Завод будет важным звеном технологической цепочки будущих поставок природного газа в Китай по магистральному газопроводу (МГП) Сила Сибири. Реализация проекта даст мощный импульс для социально-экономического развития Амурской области.