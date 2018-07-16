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Авиация

Российские самолёты-амфибии Ла-8 и Борей отправились в кругосветный перелёт

С аэродрома Красный Яр стартовала полярная кругосветная экспедиция на самолётах-амфибиях Ла-8 и Борей. Пять лет подготовки, два лётчика-космонавта и их товарищи — частные пилоты, в числе которых главный конструктор самолётов, отправились в полёт вокруг земли. Одна из основных целей экспедиции — демонстрация возможностей российской авиационной техники. Подробности — в репортаже FlightTV youtu.be/Hap2CIqUBUs

  •  © flighttv.ru
  •  © flighttv.ru
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http://flighttv.ru/movie/Flight-TV-Vypusk-85.html

Гидроавиация, Ла-8, Борей, Borey, международный кругосветный океанический перелёт
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