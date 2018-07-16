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Производство

Красноярский металлургический завод начал производство комплектующих для «Кортежа»

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Красноярский металлургический завод (КраМЗ) начал производство комплектующих для линейки новейших отечественных автомобилей класса люкс Aurus. Предприятие заключило контракт с ФГУП «НАМИ» на производство семи видов изделий из сплава международной маркировки.

В рамках проекта «Единая модульная платформа» КраМЗ и ФГУП «Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (НАМИ) заключили договор о производстве и поставке штамповок для линейки новых российских автомобилей класса люкс Aurus (прежнее название проекта — «Кортеж»), в число которых входит и президентский лимузин.

В рамках долгосрочного контракта предполагается выпуск штамповок колес и шести наименований штамповок для изготовления деталей подвески. Объем поставок в 2018 году составит 8,5 тонны — 840 комплектующих.

Напомним, в 2013 году распоряжением правительства РФ ФГУП «НАМИ» был назначен единственным исполнителем госзаказа на выполнение пилотного проекта по разработке и постановке на производство отечественных автомобилей класса люкс, предназначенных для перевозки и сопровождения первых лиц, а также других лиц, подлежащих государственной охране. Тогда проект носил рабочее название «Единая модульная платформа», а в 2018 году получил новое название бренда — Аurus, под которым новая линейка автомобилей выходит на открытый рынок.

Специалисты НАМИ еще в прошлом году заинтересовались потенциалом КраМЗа. Во время посещения предприятия они высоко оценили технологии производства, возможности оборудования и качество продукции. Согласно договоренностям, достигнутым во время визита, на КраМЗе выпустили партию кованых штамповок для автомобильных колес, предназначенных для пилотной линейки отечественных автомобилей. С развитием платформы потребовался выпуск сложных по конфигурации деталей направляющего аппарата подвески: вилок стоек, поворотных кулаков, рычагов подвески.

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Кортеж, Aurus, НАМИ, КраМЗ, производство, комплектующие, РМП
  • Игорь Brick
    16.07.1814:31:01

    Нехитрый подсчет помогает определить, что комплектующие заказаны на 120 единиц автомобилей.

    #1052343
    • DKerr DKerr
      16.07.1814:42:19

      Если на единицу идет не 1 колесо, а 5, то поменьше ))

      #1052346
      • Игорь Brick
        16.07.1815:33:09

        Если считать рычаги и вилки по паре на авто, то и того меньше.

        #1052357
  • Нет аватара port
    16.07.1815:58:46

    важно сделать этот бренд максимально разнообразным, как мерседесы… и продвигать на все рынки мира

    Отредактировано: port~15:58 16.07.18
    #1052366
    • DKerr DKerr
      16.07.1816:12:49

      УАЗ разрабатывает паркетник на базе ЕМП, обещают к 2022

      #1052369
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