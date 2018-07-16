Началось изготовление деталей ещё для пяти серийных МС-21

На Иркутском авиазаводе завершается сборка третьего опытного лётного самолёта МС-21-300. Началось изготовление деталей ещё для пяти серийных самолётов, сборка которых начнётся в ближайшее время. Об этом 13 июля сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов во время посещения ИАЗ.

«Сейчас собирается третий летный экземпляр, началось изготовление деталей для пяти серийных МС-21, сборка их начнётся в ближайшее время. Надеюсь, что первый серийный самолёт, который будет передан в одну из иркутских авиационных компаний, появится в начале 2020 года», — отметил Сергей Чемезов.

В декабре 2017 года глава минпромторга Денис Мантуров сообщил, что третий опытный образец нового российского лайнера планируется произвести в сентябре 2018 года, этот самолёт будет уже с установленным пассажирским салоном и его можно будет показывать потенциальным заказчикам.

«…будем стараться делать её к сентябрю. Уже с салоном. Потому что пока у нас эти две машины — это всё в исполнении под установку контрольно-проверочного оборудования, а к сентябрю уже будем делать машину именно с салоном для того, чтобы участвовать параллельно и в испытаниях, в том числе и в демонстрационных показах», — сказал руководитель минпромторга.

В настоящее время продолжаются лётные испытания двух опытных самолёта — в Жуковском (RA-73051) и в Иркутске (RA-73023), еще один опытный самолёт (73052) предназначен для статических испытаний в ЦАГИ. Борт RA-73053 в новой ливрее 11 июля выполнил трёхчасовой испытательный полёт.