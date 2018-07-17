Обновление БАМа и Транссиба: ОАО «РЖД» модернизировало 5 тыс. километров путей

В ходе реализации проекта по развитию Восточного полигона ОАО «РЖД» к середине 2018 года в общей сложности модернизировало более 5 тыс. километров путей, сообщает пресс-центр холдинга.

В I полугодии 2018 года выполнены работы по строительству и реконструкции 20 км железнодорожных путей (5,8 км главных и 14,2 км станционных), уложено 35 стрелочных переводов. Завершена проходка нового Байкальского тоннеля протяженностью 6682 метра.

Введены в эксплуатацию 7,3 км контактной сети на станции Владивосток, 82,9 км воздушных линий автоблокировки на участке Тайдут — Могзон — Сохондо, тяговые подстанции Талдан и Ульручьи, земляное полотно на участке Барановский — Хасан.

В соответствии с параметрами инвестиционной программы компании в 2018 году на реализацию проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей» планируется направить 61,4 млрд рублей.

До конца года будут введены в эксплуатацию дополнительные главные пути на 4 перегонах, 9 разъездов, 8 станций, 3 объекта локомотивного хозяйства, 3 тяговых подстанции, 11 малых мостов, земляное полотно на 9 участках, 4 жилых дома для работников.

ОАО «РЖД» с 2013 года реализует комплекс первоочередных мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона. Его целью является ликвидация «узких мест» на железных дорогах Забайкалья и Дальнего Востока для обеспечения дополнительного объема перевозок грузов российских компаний.

В рамках проекта провозная способность ряда участков Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей с момента начала строительства уже выросла более чем на треть.

К 2020 году объем перевозок в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока фактически удвоится к уровню 2012 года (до 124,9 млн тонн, +66,8 млн тонн к 2012 году).

В соответствии с паспортом проекта, утвержденным Правительством РФ, объем капитальных вложений на период 2013-2019 гг. запланирован в размере 562,4 млрд рублей, в том числе 102,3 млрд — за счет средств федерального бюджета, 150 млрд рублей — за счет средств Фонда национального благосостояния, 310,1 млрд рублей — за счет средств ОАО «РЖД».

За 2013-2017 гг. выполнено работ на сумму 299 млрд рублей. При этом за счет принятых технических и технологических решений, технологического и ценового аудита ОАО «РЖД» удалось сэкономить 16,6 млрд рублей.

С начала строительства модернизировано 5017 км железнодорожного пути, уложено 1880 новых стрелочных переводов, введены в постоянную эксплуатацию 30 станций, 21 разъезд, 151 км дополнительных главных путей, 36 тяговых подстанций, 55 малых мостов и большой мост через реку Бурею, реконструированы Кипарисовский и Облученский тоннель, построены 9 объектов локомотивного хозяйства, 24 жилых дома для работников.