РуссНефть запустила продуктопровод мощностью 0,7 млрд кубометров в ХМАО

«РуссНефть» запустила в эксплуатацию продуктопровод для поставок попутного нефтяного газа (ПНГ) в ХМАО проектной мощностью 0,7 млрд кубометров, отмечается в сообщении компании.

Протяженность путепровода составляет почти 55 километров.Он свяжет Тагринское месторождение и компрессорную станцию «Варьеганская» в ХМАО. Проект был реализован под «перспективный ресурс» ПНГ, добываемого на месторождении. Инвестиции в проект превысили 3 млрд рублей.

Проектная мощность новой нитки составляет 0,7 млрд кубометров газа в год. В совокупности с действующей трубопроводной инфраструктурой компания сможет обеспечить поставки ПНГ в объеме до 2 млрд кубометров в год.

Среди получателей попутного газа «РуссНефти» — Вынгапуровский, Нижневартовский и Белозерный газоперерабатывающие заводы СИБУРа.

Основные поставки газа по новому продуктопроводу будут осуществляться в рамах долгосрочных контрактов, заключенных до 2025 года с компаниями, выступающими покупателями ПНГ. За весь срок действия контрактных обязательств поставки запланированы в объеме свыше 14,8 млрд кубометров газа.