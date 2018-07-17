В Ярославле спущен на воду пограничный сторожевой корабль «Балаклава»
Сегодня в Ярославле спущен на воду пограничный сторожевой корабль «Балаклава» — второй ПСКР модернизированного проекта 10410 «Светляк». Корабль с заводским № 809 стал уже 42-м кораблём серии и 9-м «Светляком», построенным ПАО «Ярославский судостроительный завод».
Серия модернизированных кораблей проекта 10410 «Светляк»:
ОАО «Судостроительная фирма «Алмаз» (Санкт-Петербург)
Заводской № 313 — заложен
ПАО «Ярославский судостроительный завод». (Ярославль)
Заводской № 809 — заложен
ОАО «Восточная верфь» (Владивосток)
Заводской № 414 — в постройке
Пограничные сторожевые корабли проекта 10410 предназначены для охраны государственной границы и территориального моря, борьбы с пиратством и терроризмом. Проект корабля разработан ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург).
Технические характеристики:
Водоизмещение: 375 т. (полное)
Главные размерения: длина — 49.5 м, ширина — 9.2 м, осадка — 2.6 м.
Максимальная скорость хода: 32 узла
Дальность плавания: 1500 миль (12 уз)
Автономность: 10 суток.
Экипаж: 28 человек.
Вооружение:
одна 30-мм артустановка АК-630М
два 12.7-мм пулемёта «Корд»
На корабле имеется площадка для запуска беспилотных летательных аппаратов.
Фото с сайта yarregion.ru
17.07.1822:01:14
17.07.1822:20:50 Пожелаем Ярославскому ССЗ удачи!
17.07.1822:39:10