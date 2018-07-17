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Сегодня в Ярославле спущен на воду пограничный сторожевой корабль «Балаклава» — второй ПСКР модернизированного проекта 10410 «Светляк». Корабль с заводским № 809 стал уже 42-м кораблём серии и 9-м «Светляком», построенным ПАО «Ярославский судостроительный завод».

Серия модернизированных кораблей проекта 10410 «Светляк»:

ОАО «Судостроительная фирма «Алмаз» (Санкт-Петербург)

Заводской № 313 — заложен 24.05.17 — спущен 08.06.18 — «Керчь»

ПАО «Ярославский судостроительный завод». (Ярославль)

Заводской № 809 — заложен 15.06.17 — спущен 17.07.18 — «Балаклава»

ОАО «Восточная верфь» (Владивосток)

Заводской № 414 — в постройке

Заводской № 415 — в постройке

Пограничные сторожевые корабли проекта 10410 предназначены для охраны государственной границы и территориального моря, борьбы с пиратством и терроризмом. Проект корабля разработан ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург).

Технические характеристики:

Водоизмещение: 375 т. (полное)

Главные размерения: длина — 49.5 м, ширина — 9.2 м, осадка — 2.6 м.

Максимальная скорость хода: 32 узла

Дальность плавания: 1500 миль (12 уз)

Автономность: 10 суток.

Экипаж: 28 человек.

Вооружение:

одна 30-мм артустановка АК-630М

два 12.7-мм пулемёта «Корд»

На корабле имеется площадка для запуска беспилотных летательных аппаратов.

Фото с сайта yarregion.ru