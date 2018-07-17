Новое производство технических газов открыли в Волгоградской области

ООО «Газнефтесервис» 17 июля открыло в Жирновском районе Волгоградской области производство технических газов.

Как сообщает пресс-служба администрации региона, в реализацию инвестпроекта, который был начат в прошлом году, было вложено 376 млн рублей.

— Мы применили более современные технологии, которые позволяют нам вместо двух видов продукции производить три: природный газ, газовый конденсат и технический пропан-бутан, — сказал генеральный директор «Газнефтесервиса» Андрей Горбатиков.

Компания использовала передовые российские технологии — в производстве пропан-бутана применяться газовый эжектор, разработанный резидентами технопарка «Сколково» по принципу авиационной турбины.

Это позволило удешевить проект практически в два раза.

На этой площадке начали перерабатывать 90% попутных газов. Ранее они просто сжигались на факелах. Теперь же здесь производят новый продукт — пропан-бутан технический.

Запуск новой площадки позволяет значительно снизить нагрузку на окружающую среду и увеличить производственные мощности. Здесь ежемесячно выпускают 4000 тонн газового конденсата и 15 миллионов кубических метров природного газа, а с это дня ещё и 3000 тонн пропан-бутана.

Открытие нового цеха позволило создать 20 новых высокопроизводительных рабочих мест и довести численность сотрудников предприятия до 150 человек.

Пропан-бутан, производимый на предприятии, сбывать будут на российский рынок. Серьёзные переговоры ведут и с другими странами. Экспортный потенциал предприятия огромен.