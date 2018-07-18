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Агропром и пищевая промышленность

В Подмосковье впервые вырастили озимый рапс

  •  © radio1.news

В подмосковном Зарайске готовятся собирать урожай озимого рапса. Об этом рассказали в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Культура впервые созрела на полях компании «Сельхозпродукты».

Как сообщалось ранее, озимый рапс, впервые посеянный в Подмосковье, прижился и зацвёл. В июне-июле этого года в планах отгрузить несколько тысяч тонн рапса. Всего в 2018 году в регионе посеяли 2,5 тысячи гектаров озимого рапса.

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http://radio1.news/news/v-zarayske-vpervye-sozrel-ozimyy-raps/

Сельское хозяйство, Московская область
  • alex4spb alex4spb
    18.07.1814:44:16

    То, как цветёт рапс, нужно один раз вдохнуть…

    #1052915
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