В Подмосковье впервые вырастили озимый рапс
В подмосковном Зарайске готовятся собирать урожай озимого рапса. Об этом рассказали в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Культура впервые созрела на полях компании «Сельхозпродукты».
Как сообщалось ранее, озимый рапс, впервые посеянный в Подмосковье, прижился и зацвёл. В июне-июле этого года в планах отгрузить несколько тысяч тонн рапса. Всего в 2018 году в регионе посеяли 2,5 тысячи гектаров озимого рапса.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
18.07.1814:44:16