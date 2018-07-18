«Швабе» поставил крупную партию оптики в Норвегию

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Крупную партию дифракционных решеток холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех получил заказчик из Норвегии. Оптическим изделиям найдут применение в лесоводстве, сельском хозяйстве и геологии.

Производителем экспортной партии из 20 решеток является предприятие холдинга — Государственный институт прикладной оптики (ГИПО). Как отметили в пресс-службе «Швабе», с начала года это четвертая поставка в Норвегию, всего за шесть месяцев в страну отправили 35 единиц продукции.

«Нашу оптику закупают во многих странах Европы и СНГ. Помимо Норвегии это Германия, Казахстан и Республика Беларусь. Более десяти лет мы работаем с Ирландией — последнюю партию из 30 дифракционных решеток поставили туда в начале года. Продукция ГИПО востребована за рубежом, и мы нацелены на дальнейшее расширение и укрепление экспорта», — сообщил генеральный директор ГИПО Виллен Балоев.

Норвежские ученые используют дифракционные решетки ГИПО в спектральных приборах как светоделители для получения двух-пяти пучков примерно одинаковой интенсивности, а также в качестве диспергирующих элементов. В составе гиперспектральных камер устройства помогают определить состав и состояние объекта съемки, фиксируя спектральные характеристики каждого пикселя на изображении.

Предприятие холдинга «Швабе» выпускает порядка 70% всей дифракционной оптики в России.