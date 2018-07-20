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Судостроение и судоходство

На «Северной верфи» заложили рыболовецкое судно

  •  © Фото из открытых источников

Сегодня в Санкт-Петербурге на судостроительном заводе «Северная верфь» прошла торжественная церемония закладки ярусолова-процессора «Гандвик-1» проекта МТ 1112XL для рыболовецкой компании «Вирма» (Карелия). Ярусолов-процессор предназначен для высокотехнологичного и экологического способа лова с автоматизированными линиями установки и выборки ярусов.

Судно водоизмещением более 2 тысяч тонн будет оснащено современным оборудованием для глубокой и безотходной переработки и хранения улова, проект ярусолова разработала компания «Marin Teknikk AS» (Норвегия). «Северная верфь» стала 4-ым отечественным судостроительным заводом, приступившим к строительству крупных рыболовецких судов для отечественных рыболовецких компаний, ранее строительство таких судов начали Прибалтийский ССЗ «Янтарь», Выборгский судостроительный завод и Ленинградский судостроительный завод «Пелла».

Внимание! Этот пост будет дополнен фото!

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Санкт-Петербург, Северная верфь, рыболовецкое судно, МТ 1112XL, Гандвик-1
  • Katamaran Katamaran
    20.07.1813:00:03

    •  © sudostroenie.info

    •  © sudostroenie.info

    •  © korabel.ru

    •  © forpost-sz.ru

    #1053653
  • Нет аватара seregin-s1
    20.07.1813:03:37

    Нормально заложили! Судя по нижней фотографии там уже корпус сформирован!

    #1053655
  • Нет аватара malikszh
    20.07.1815:21:46

    Да корпус готов

    #1053703
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