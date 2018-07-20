На «Северной верфи» заложили рыболовецкое судно
Сегодня в Санкт-Петербурге на судостроительном заводе «Северная верфь» прошла торжественная церемония закладки ярусолова-процессора «Гандвик-1» проекта МТ 1112XL для рыболовецкой компании «Вирма» (Карелия). Ярусолов-процессор предназначен для высокотехнологичного и экологического способа лова с автоматизированными линиями установки и выборки ярусов.
Судно водоизмещением более 2 тысяч тонн будет оснащено современным оборудованием для глубокой и безотходной переработки и хранения улова, проект ярусолова разработала компания «Marin Teknikk AS» (Норвегия). «Северная верфь» стала 4-ым отечественным судостроительным заводом, приступившим к строительству крупных рыболовецких судов для отечественных рыболовецких компаний, ранее строительство таких судов начали Прибалтийский ССЗ «Янтарь», Выборгский судостроительный завод и Ленинградский судостроительный завод «Пелла».
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