Новатэк впервые поставил СПГ по Северному морскому пути через Дальний Восток

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17 июля около 10 утра по московскому времени газовоз ледового класса Аrc7 «Владимир Русанов» подошел к китайскому побережью и встал на рейде китайского порта Цзянсу-Жудун, а в ночь на 18 июля к нему должен присоединиться «Эдуард Толль», свидетельствуют данные системы позиционирования судов marinetraffic.com. Утром 17 июля (последнее обновление данных от ледокола «Эдуард Толль») судно находилось примерно в 20 часах хода от порта Цзянсу-Жудун.

Загруженные сжиженным газом с «Ямал СПГ» оба танкера вышли из порта Сабетта 25 и 27 июня соответственно. Путь до Китая у них занял чуть более трех недель. Это первый случай в истории Северного морского пути, когда танкеры прошли по восточному маршруту в направлении Берингова пролива без ледокольного сопровождения, сообщил «Новатэк». Торжественную встречу танкеров с участием предправления компании Леонида Михельсона и министра энергетики РФ «Новатэк» запланировал на сегодня, 19 июля.

Сейчас тем же маршрутом идет газовоз «Кристоф де Маржери». Предполагается, что уже 31 июля он встанет под разгрузку на терминале Tangshan LNG на северо-востоке Китая, следует из данных marinetraffic.com. «Все три танкера идут в адрес азиатских покупателей, в том числе CNPC», — сообщил представитель «Новатэка», но раскрывать получателей грузов не стал.