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Новые заводы и цеха

В Крыму открылась фабрика по производству пластиковых окон и стеклопакетов

Объем инвестиций в данное производство составил около 50 миллионов рублей. Предприятие было обустроено в кратчайшие сроки. На данный момент производство уже запущено, компания может выпускать около 500 изделий в смену.

Новообразованное предприятие оснащено современнейшим оборудованием немецких и австрийских производителей, которые верят в то, что промышленность Крыма будет возрождаться. Сегодня на предприятии трудится 46 человек, но учитывая возможности расширения, в связи с работой на полную мощность, количество работников будет увеличено до 90 человек.

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https://newdaynews.ru/crimea/640791.html

Крым, малый и средний бизнес
  • Нет аватара Инженер2015
    19.07.1808:45:55

    оснащено современнейшим оборудованием немецких и австрийских производителей, которые верят в то, что промышленность Крыма будет возрождаться

    с трудом верится что они его официально поставили, а не черезер третии фирмы… а если так то откуда утверждение, что они «верят в промышленность Крыма»?

    #1053117
    • Нет аватара абрамыч
      19.07.1810:21:19

      Симферопольский пивзавод покупает австрийские и немецкие комплектующие через материковые фирмы.

      #1053161
  • Нет аватара Инженер2015
    19.07.1808:46:37

    самой новости конечно плюс    

    #1053118
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