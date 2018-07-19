В Крыму открылась фабрика по производству пластиковых окон и стеклопакетов

Объем инвестиций в данное производство составил около 50 миллионов рублей. Предприятие было обустроено в кратчайшие сроки. На данный момент производство уже запущено, компания может выпускать около 500 изделий в смену.

Новообразованное предприятие оснащено современнейшим оборудованием немецких и австрийских производителей, которые верят в то, что промышленность Крыма будет возрождаться. Сегодня на предприятии трудится 46 человек, но учитывая возможности расширения, в связи с работой на полную мощность, количество работников будет увеличено до 90 человек.