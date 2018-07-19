В Крыму открылась фабрика по производству пластиковых окон и стеклопакетов
Объем инвестиций в данное производство составил около 50 миллионов рублей. Предприятие было обустроено в кратчайшие сроки. На данный момент производство уже запущено, компания может выпускать около 500 изделий в смену.
Новообразованное предприятие оснащено современнейшим оборудованием немецких и австрийских производителей, которые верят в то, что промышленность Крыма будет возрождаться. Сегодня на предприятии трудится 46 человек, но учитывая возможности расширения, в связи с работой на полную мощность, количество работников будет увеличено до 90 человек.
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19.07.1808:45:55 с трудом верится что они его официально поставили, а не черезер третии фирмы… а если так то откуда утверждение, что они «верят в промышленность Крыма»?
19.07.1810:21:19
19.07.1808:46:37