В аэропорту «Шереметьево» введён в эксплуатацию третий топливозаправочный комплекс

В рамках программы развития и модернизации аэропорта Шереметьево к Чемпионату мира по футболу «АЭРО-Шереметьево» совместно с «ЛУКОЙЛ-АЭРО» завершили строительство и ввели в эксплуатацию третий топливозаправочный комплекс (ТЗК) мощностью до 1,2 млн тонн авиационного топлива в год.

Номинальный объём резервуарного парка нового ТЗК составляет 20 000 м3 с возможностью увеличения до 25 000 м3.

В состав комплекса входит система трубопроводов с выходами на центральный перрон Северного терминального комплекса, гидрантными колонками на местах стоянки воздушных судов у Терминала B с возможностью расширения к Терминалу С. Производительность насосно-фильтрационной станции ТЗК позволяет осуществлять одновременную заправку до 14 широкофюзеляжных воздушных судов.

Топливозаправочный комплекс имеет подъездной железнодорожный путь с выставочными путями, собственную лабораторию по контролю качества топлива, автоматическую систему пожаротушения и оснащён автоматизированной системой управления технологическими процессами.

При реализации проекта нового ТЗК значительное внимание уделено экологической безопасности: построена система локализации и сбора аварийных проливов нефтепродуктов, а также система производственной канализации, исключающая попадание нефтепродуктов и загрязнённых осадков в почву.

С запуском нового комплекса в Шереметьево к услугам авиакомпаний будут представлены три конкурирующих ТЗК, что позволит оптимизировать и минимизировать затраты авиаперевозчиков на авиационное топливо и сделает их базирование, операционную и экономическую деятельность в аэропорту более эффективной.

АО «АЭРО-Шереметьево» — 50% акций принадлежит АО «Международный аэропорт Шереметьево» и 50% - ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО».

ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО» — 100% дочернее общество ПАО «ЛУКОЙЛ».

Международный аэропорт Шереметьево— крупнейший российский аэропорт по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади аэровокзального комплекса и мощности карго-комплекса. Маршрутная сеть Шереметьево составляет свыше 200 направлений. В 2017 г. МАШ обслужил 40 млн 093 тыс. пассажиров, что на 17,8% выше 2016 г.

По итогам 2017 г. согласно рейтингу британской исследовательской компании OAG Шереметьево вошел в первую тройку мировых лидеров по пунктуальности и признан самым пунктуальным в Европе в категории аэропортов с годовым объемом от 20 млн до 30 млн пассажиров на вылет. Показатель пунктуальности по вылету составил 83,55%.