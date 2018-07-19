Гидрографическое судно «Александр Рогоцкий» для ВМФ России спущено на воду

19 июля 2018 года на Благовещенском судостроительном заводе (г. Благовещенск, Амурская область) для нужд Тихоокеанского флота спущено на воду новое малое гидрографическое судно проекта 19910 «Александр Рогоцкий».





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Это самый крупный заказ за всю историю амурского кораблестроения, подчеркивают специалисты.

До этого в 2013—2015 годах завод построил и отправил на базы Тихоокеанского флота три больших гидрографических катера (проект 10920) диной около 34 метров каждый. Длина же «Александра Рогоцкого» — около 59 метров, ширина корабля — 11,4 метра, высота борта — 5,4 метра, а водоизмещение — 1 270 тонн.





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