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Судостроение и судоходство

Гидрографическое судно «Александр Рогоцкий» для ВМФ России спущено на воду

19 июля 2018 года на Благовещенском судостроительном заводе (г. Благовещенск, Амурская область) для нужд Тихоокеанского флота спущено на воду новое малое гидрографическое судно проекта 19910 «Александр Рогоцкий».

  •  © img.amur.info

  •  © ampravda.ru

Это самый крупный заказ за всю историю амурского кораблестроения, подчеркивают специалисты.

  •  © ampravda.ru

До этого в 2013—2015 годах завод построил и отправил на базы Тихоокеанского флота три больших гидрографических катера (проект 10920) диной около 34 метров каждый. Длина же «Александра Рогоцкого» — около 59 метров, ширина корабля — 11,4 метра, высота борта — 5,4 метра, а водоизмещение — 1 270 тонн.

  •  © ampravda.ru

  •  © img.amur.info

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https://www.ampravda.ru/2018/07/19/083218.html

Благовещенск, ССЗ им. Октябрьской революции, гидрографическое судно, МГС, 19910
  • Комментарий удален
    • A_SEVER A_SEVER
      19.07.1812:32:58

      Добавь новую информацию в свой пост и перенеси его в блог «Судостроение».

      #1053212
      • Katamaran Katamaran
        19.07.1812:34:40

        Проще тот удалить.

        #1053214
        • A_SEVER A_SEVER
          19.07.1812:36:03

          Проще тот удалить
          Там у тебя уже 2 десятка плюсов.

          #1053216
          • Katamaran Katamaran
            19.07.1812:38:09

            Там у тебя уже 2 десятка плюсов

            Фотофакт не так приятен, как спуск. А тот пост уже внизу.

            #1053217
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