Первый деррик-кран из семейства кранов GIRAFFE смонтирован и приступил к работе

Уникальное для российского рынка грузоподъемное оборудование произведено, смонтировано и запущено в эксплуатацию. Речь идет о первом мачтовом деррик-кране из семейства GIRAFFE, который был произведен на одной из производственных площадок группы компаний.

Производство деррик-кранов было освоено по программе импортозамещения. В современных условиях мачтовые краны, как правило, импортируются из-за рубежа и стоят немалых денег. Как ни странно, но, не смотря на богатую историю краностроения и уникальный опыт, краны такого типа практически не производятся в России.

Тем не менее, горнодобытчики, как и прежде, нуждаются в современных, надежных, а главное доступных мачтовых кранах, облегчающих и ускоряющих темпы добычи ценных горных пород. Мачтовые краны — незаменимые помощники в карьерной добычи недр земли.

Будучи крайне внимательными к потребностям рынка и его потребителей, инженерный центр GIRAFFE в кратчайший срок спроектировал новую модель, а производственные специалисты воплотили в жизнь проект, призванный помочь горнодобывающей отрасли. Новый деррик-кран GIRAFFE DK-25 уже приступил к тяжелой работе на одном из карьеров Челябинской области.