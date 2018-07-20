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Добыча и разведка полезных ископаемых

Буровые платформы «Арктическая» и Nanhai VIII вышли из порта Мурманск

  • Nanhai_8_buksir
  • Nanhai_8_buksir
  •  © pro-arctic.ru

«Газпром геологоразведка», дочка «Газпрома», начала процесс мобилизации двух буровых платформ Nanhai VIII и «Арктическая» из порта Мурманска на приямальский шельф.

17 июля 2018 г первой была отправлена полупогружная плавучая буровая установка (ППБУ) Nanhai VIII в составе буксирного каравана с использованием транспортно-буксирных и аварийно-спасательных судов. 19 июля 2018 г состоялась отправка второй самоподъемной плавучей буровой установки (СПБУ) Арктическая, которая была отправлена в составе аналогичного буксирного каравана.

Напомним, что СПБУ «Арктическая» прибыла из Сингапура в порт Мурманск после планового ремонта (ППР) 28 мая 2018 г. С 1 июня 2018 г на СПБУ «Арктическая» велась проверка готовности оборудования всех систем СПБУ к предстоящему буровому сезону. Буровой сезон в Карском море довольно короток — это короткий летний период, когда там благоприятная ледовая обстановка. СПБУ Арктическая построена в 2013 г и способна осуществить бурение в короткий период.

Параллельно в г Мурманске проверялась готовность к буровому сезону и ППБУ Nanhai VIII, принадлежащей китайской China Oilfield Services Limited (COSL), которую «Газпром геологоразведка» использует очень активно, в т. ч. в Карском море.

  •  © neftegaz.ru

В 2017 г ППБУ Nanhai VIII вела бурение на Ленинградском газоконденсатном месторождении (ГКМ) в Карском море. Бурение оказалось очень успешным. Удалось выявить четыре новых залежи углеводородов, что позволило увеличить запасы Ленинградского месторождения на 850 млрд м3, 1,9 трлн м3 по категориям С12.

В 2018 г СПБУ «Арктическая» и ППБУ Nanhai VIII проведут геологоразведочные работы (ГРР) на Русановском и Нярмейском участках недр в Карском море. Во время бурового периода планируется пробурить и испытать две скважины с целью поиска и оценки прогнозных залежей газа и газового конденсата. Морским платформам предстоит пройти путь из Кольского залива до запланированных точек бурения в Арктике.

Через Баренцево море ППБУ Nanhai VIII и СПБУ «Арктическая» доберутся до архипелага Новая Земля, где к ним присоединятся ледоколы для сопровождения в Карском море. Русановский и Нярмейский участки недр Газпром считает очень перспективными и рассматривает как первоочередные объекты геологического изучения на приямальском шельфе.

Наиболее привлекательным является Русановский участок недр, полученный без конкурса в 2013 г. В 2015 г Газпром объявлял тендер на 2D сейсмику, в т. ч. на Русановском участке недр. На участке расположено уникальное по запасам Русановское ГКМ федерального значения. Разведанные и предварительно оцененные запасы по категории ABC1+C2 составляют 779 млрд м3 газа и 7,8 млн т газового конденсата. Газ Русановского ГКМ по составу метановый, бессернистый.

Нярмейский участок недр расположен ближе к п-ву Ямал, но изучен хуже. Прогнозные ресурсы газа в пределах Нярмейского участка недр оцениваются по категории D1 более чем в 1,4 трлн м3. Ресурсы газового конденсата составляют более 82,2 млн т (геологические) и более 12,7 млн т (извлекаемые).

  • bar_kar
  • bar_kar
  •  © pro-arctic.ru

В 2016 г Газпром объявлял тендер 0063/16/3/0009998/ГГР/ЗП/ГОС/Э/29.02.2016 на площадные инженерно-геологические изыскания для определения опасностей связанных с поверхностным газом и многолетнемерзлыми породами на Нярмейском лицензионном участке в части подготовки бурения поисково-оценочной скважины № 1. В декабре 2016 г в тендере Газпрома на полевые сейсморазведочные работы 3D на Нярмейском, Скуратовском и Белоостровском участках недр победила Росгеология.

Работы по 3D сейсмике в 2018 г будет выполнять научно-исследовательское судно (НИС) Академик Примаков, ранее носившее имя Western Neptune. Судовладелец Севморнефтегеофизика (СМНГ), дочка Росгеологии.

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https://neftegaz.ru/news/view/173491-Na-puti-k-Karskomu-moryu.-Burovye-platformy-Arkticheskaya-i-Nanhai-VIII-vyshli-iz-porta-Murmansk

Буровая установка "Арктическая", Газпром, Газпром геологоразведка, Карское море, Мурманск,
  • Нет аватара cheri
    21.07.1815:13:38

    Интересно, а какие размеры этих платформ и где они изготовлены?

    #1054042
    • Нет аватара 0SD0S
      21.07.1815:29:54

      Интересно, а какие размеры этих платформ и где они изготовлены?

       http://www.korabli.eu/gal...anskie-suda/arkticheskaya 

      «Nanhai VIII» принадлежит компании China Oilfield Services Limited (COSL) и способна работать на глубинах до 1400 метров. Максимальная глубина бурения 7600 метров.

      #1054049
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