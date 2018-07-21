Кругосветная экспедиция на российских самолётах-амфибиях достигла Аляски

Арктическая экспедиция «Международный кругосветный океанический перелёт» стартовала 3 июля из Самарской области. В перелёте задействованы самолёты-амфибии российского производства — два ЛА-8 (восемь посадочных мест, общий вес груза — до 2,6 т) и один «Борей» (два посадочных места, общий вес груза — до 700 кг).

19 июля авиаэкспедиция благополучно достигла города Ном в штате Аляска. Полёт от Бухты Провидения Чукотского автономного округа занял два с лишним часа.

В Бухте Провидения на Чукотке экспедиции пришлось задержаться из-за сильной облачности. Первоначально участники экспедиции планировали достичь арктических берегов Канады 19 июля, теперь в лучшем случае они доберутся туда 22 июля, но, вероятнее всего — на следующей неделе. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС по телефону руководитель экспедиции лётчик-космонавт, Герой России Валерий Токарев.

Токарев не исключает встречи в Канаде с генерал-губернатором страны Жюли Пейетт — бывшим астронавтом NASA. «Мы эти планы с ней обговаривали ещё заранее, только я не мог ей сообщить точную дату и точное место посадки. Она хотела бы прилететь на один из аэродромов, куда мы будем приземляться. У нас с ней хорошие отношения», — сказал руководитель экспедиции.

Пейетт стала первым канадским астронавтом, побывавшим на Международной космической станции (МКС). Свой первый полёт она совершила 27 мая — 6 июня 1999 года на борту шаттла Discovery в качестве специалиста полёта. Тогда совместно с Токаревым она, в частности, занималась ремонтом устройства подзарядки аккумуляторных батарей «Заря» на МКС.

В составе нынешней экспедиции семь человек — шестеро россиян и один француз. Руководитель экспедиции — лётчик-космонавт Герой России Валерий Токарев, научный руководитель — космонавт исследователь, Герой Советского Союза, член-корреспондент Российской академии наук Олег Атьков. Единственный зарубежный участник перелёта — пилот гидроавиации Лоик Блёз.

Маршрут экспедиции протяжённостью более 20 тыс. км пролегает через Россию, штат Аляску, Канаду, Гренландию, Исландию, Великобританию, Норвегию, Швецию, Финляндию. Затем экспедиция через Великий Новгород, Ярославль и Чебоксары вернется в Самарскую область. По пути запланировано около 50 остановок и посадок.

Основная цель экспедиции — проведение различных климатических и медико-биологических исследований, зондирование Земли с малых высот и разработка будущих маршрутов авиационного туризма по российскому Северу.