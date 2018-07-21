Российский экспорт чая: что это такое?

В свое время СССР был крупным производителем чая (в 1970-е и первой половине 80-х постоянно был в первой пятерке), и существенное его количество экспортировалось, но то обеспечивалось усилиями закавказских республик. Непосредственно в России масштабы выращивания чая всегда были скромные — слишком мало пригодных для того мест. В этом, наверное, главная причина, почему сообщения о российском экспорте чая часто воспринимаются с изрядной долей скепсиса или просто вызывают удивление. Однако современная пищевая индустрия открывает много возможностей для тех, кто готов делать качественный продукт, пусть даже не имея возможности растить первичное сырьё. И Россия успешно идёт этим путём!

Поначалу российский экспорт чая развивался в реэкспортном ключе, используя преимущества центрального положения в регионе СНГ. К 1997 г. он достиг 10 тыс. т на сумму более 15 млн долл., однако ¾ объема и 2/3 стоимости приходилось на один Казахстан, заметными покупателями также были Украина и Узбекистан — в целом на СНГ приходилось 95% поставок, а 5% дальнего зарубежья в основном были представлены странами Балтии.

Кризис 1998 г. нарушил эту «идиллию». Стало выгодно развивать производство продуктов питания в России, а не тащить всё, чего не хватало, из-за границы. Реэкспортные операции обвалились — в 2000 г. общий экспорт составил лишь 2 тыс. т — однако в скором времени стали развиваться поставки фасованного чая, производимого в России. В 2005 г. российский экспорт чая приблизился к прежнему уровню в объеме — 9 тыс. т, но ушел далеко вперед в стоимостном выражении — 43 млн долл. Реэкспортная составляющая в них тоже была, конечно, но её роль теперь стала скромной.

Поставки продолжали расти и в 2008 г. достигли нового пика: 15,3 тыс. т, 109 млн долл. На такую же сумму, например, мы реализовали алюминиевую фольгу и свинцовые концентраты. Однако мы по-прежнему сильно зависели от одного рынка — на этот раз Украины, на которую приходилось 60% поставок (что по весу, что по стоимости). Вторым направлением была Белоруссия с долей примерно 30%, из прочих наиболее заметен Казахстан. Страны дальнего зарубежья имели долю меньше 5%, хотя, помимо Прибалтики, там появились такие рынки сбыта, как Германия, Монголия, Израиль, США.

Несколько сократившись в кризисном 2009 г., экспорт чая из России на следующие 6 лет стабилизировался в пределах 12,5-13,5 тыс. т и 85-100 млн долл. в год. Однако происходили важные структурные изменения — сокращалась доля Украины (особенно сильно в 2014-15 гг.), росли поставки в ранее малозначимые страны, появлялись новые рынки сбыта. Например, в 2013 г. крупные поставки были совершены в Австралию — на 3,5 млн долл.

С 2016 г. наблюдается устойчивый рост экспорта чая из России. По стоимости он ещё не достиг максимума 2008 г., но в физическом выражении уже существенно превзошёл его: в 2017 г. экспорт составил 16,9 тыс. т на 92,4 млн долл. В 2018 г. положительная динамика сохраняется: за 5 месяцев экспорт чая прибавил 14% в весе и 7% по стоимости.

География экспорта стала гораздо более диверсифицированной. Есть 3 главных рынка: Белоруссия, Казахстан и Украина — но их суммарная доля менее 65%. Есть с десяток важных покупателей: Киргизия, Молдавия, Израиль, Азербайджан, Германия, Латвия, Армения, Грузия — с долями от 1,5 до 6,5% у каждого и суммарным весом около 30%. Наконец, еще почти два десятка заметных стран, поставки которым составляют от 100 тыс. до 1 млн долл. в год, среди которых в прошлом году отметились Катар, Китай, Польша, США, Мали, Индия, Венгрия и ОАЭ. Всего же набирается уже 50 стран-импортеров российского чая в год!





© Фото из открытых источников

В товарном разрезе в российском экспорте доминирует фасованный чёрный чай — 85%. Ещё 11,5% по весу и 13,5% по стоимости составляет фасованный зелёный чай. Оставшиеся несколько процентов — чай в крупных упаковках (от 3 кг). Травяные чаи тут не учитываются — они попадают либо в позицию прочих пищевых продуктов (ТН ВЭД 2106), либо в растения для фармацевтических и иных технических целей (ТН ВЭД 1211).





© Фото из открытых источников

В мире по общему экспорту чая в стоимостном выражении Россия находится в середине второго десятка стран. Сопоставимый с нами объем экспорта имеют Нидерланды, Аргентина, Тайвань и Бельгия, недалеко вперёд ушла Индонезия, а позади находятся такие производители чая, как Уганда, Руанда, Малави, Танзания. Если же брать в расчёт только фасованный чёрный чай, то Россия — уверенно в первой десятке с более чем 4% мирового рынка! Мы сильно уступаем Шри-Ланке, ОАЭ и Китаю, существенно — Польше и Великобритании и находимся на одном уровне с Германией, США и Индией — примерно 6-8-е место.

P. s. Для любителей статистики.





© Фото из открытых источников

Подготовлено на основе анализа данных ФТС России, UN COMTRADE, ITC Trade Map.