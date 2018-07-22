Строительство ледоколов в Санкт-Петербурге

Универсальные атомные двухосадочные ледоколы «Арктика» и «Сибирь» проекта 22220 (ЛК-60Я):



© Фото автора (A_SEVER)

«Арктика» — заложен 05.11.2013, спущен на воду 16.06.2016

«Сибирь» — заложен 26.05.2015, спущен на воду 22.09.2017

Атомный ледокол «Сибирь» у достроечной набережной АО «Балтийский завод»:



© Фото автора (A_SEVER)

Линейный дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» проекта 22600 (ЛК-25):



© Фото автора (A_SEVER)

Заложен на «Балтийском заводе» 10 октября 2012 года, спущен на воду 30 декабря 2016 года.

1 сентября 2017 года ледокол перевели с «Балтийского завода» на «Адмиралтейские верфи».

Атомный ледокол «Урал» проекта 22220 на стапеле АО «Балтийский завод»:



© Фото автора (A_SEVER)

Обратите внимание — идёт монтаж кронштейна правого гребного вала.

Фото автора, 20 июля 2018 года.