Гайский ГОК стал первым покупателем шахтной подъемной машины отечественного производства

Гайский ГОК (предприятие сырьевого комплекса УГМК) закупил первую шахтную подъемную машину отечественного производства, чтобы установить ее на стволе шахты «Эксплуатационная». Заводом изготовителем машины является «Уралмашзавод» (г.Екатеринбург). К замене скиповой подъемной машины Гайский ГОК планирует приступить в 2019 году. Это событие станет завершающим этапом в реконструкции шахты «Эксплуатационная», которую Гайский ГОК ведет с 2011 года.

По оценкам специалистов завода-изготовителя на сегодняшний день это самая крупногабаритная машина на российском рынке: диаметр канатоведущего шкива составляет 5 метров, количество ручьев на шкиве — 8. Она способна за цикл поднимать 50 тонн руды с глубины 1300 метров.

«С каждым годом мощности комбината по добыче руды растут, соответственно увеличивается нагрузка и на подъемное оборудование, — поясняет главный инженер комбината Александр Туленков. — Действующая подъемная скиповая машина шахты „Эксплуатационная“ используется с 1984 года и все это время несет основную нагрузку по доставке руды на поверхность. Кроме того, работы по добыче руды значительно понизились — до горизонта 1310-го метра. В связи с этим руководство комбината приняло решение о замене данной машины на новое оборудование».

В настоящее время руда по стволу шахты «Эксплуатационная» выдается скипами с горизонта 826-го метра. В процессе реконструкции действующего рудника горизонты с каждым годом располагаются все глубже: готовы к отработке горизонты 990-го и 1075-го метра, строятся горизонты 1150-го, 1250, 1310-го метра. В 2017 году были завершены работы по углубке ствола с 910 метров до отметки 1418 метров. Сейчас шахтостроители ведут армировку ствола. Согласно графику, этот этап реконструкции должен быть завершен к концу текущего года.