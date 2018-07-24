Подтверждена готовность инженерно-технических систем крупнейшего в России Дата-центра

Центр обработки и хранения данных в г. Удомля и Калининская АЭС

Эксперты в составе представителей Концерна «Росэнергоатом» и специалистов ОЦОД (сеть опорных ЦОД Концерна) проверили и подтвердили готовность инженерно-технических систем крупнейшего в России Дата-центра, расположенного в г. Удомля Тверской области, рядом с Калининской АЭС.

Центр обработки и хранения данных (ЦОД) в г. Удомля- первый в сети дата-центров, планируемых к созданию в рамках реализуемого Концерном «Росэнергоатом» проекта «Менделеев».

К настоящему времени монтаж инженерного оборудования на объекте полностью завершен. Специалисты заканчивают отделочные работы в офисных помещениях, где будут размещаться клиентские службы заказчика и персонал ИТ-поддержки. Идет благоустройство территории.

Площадь зданий центра в г. Удомле составляет около 38 000 кв. м, из которых 10 800 кв. м приходится на аппаратные залы, что позволит разместить 4 800 серверных стоек с проектной мощностью потребления электроэнергии от 6 кВт в расчете на одну стойку. Подведенная мощность составляет 48 МВт.

Строительство сети национальных Центров обработки и хранения данных на площадках рядом с атомными электростанциями — новое направление «Росэнергоатома» и новый ИТ-продукт под его брендом. Уровень надежности нового центра соответствует международной системе Tier III по классификации Uptime Institute, при этом коэффициент отказоустойчивости составляет 99,982%. Это означает, что центр в г. Удомля имеет резервирование всех инженерных систем и позволяет проводить все необходимые работы без остановки работы самого ЦОД.

Основные преимущества нового ЦОД: высокая физическая и информационная безопасность критически важных данных клиентов, связанных с национальными интересами и наличие больших свободных мощностей для расширения ИТ-инфраструктуры клиентов.