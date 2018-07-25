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Фотофакты

Поплавковый вариант самолета L-410

Появились первые фотографии самолета L-410UVP-E20, установленного на поплавковое шасси. Снимки сделаны 18 июля 2018 года, предположительно, на АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА) в Екатеринбурге, ведущего работы по постановке самолетов семейства L-410 на лыжное и поплавковое шасси.

  •  © ic.pics.livejournal.com
Самолет Let (Aircraft Industries) L-410UVP-E20, установленный на поплавковое шасси, предположительно, на АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА). Екатеринбург, 18.07.2018

Напомним, что 26 июня 2018 года генеральный директор УЗГА Вадим Бадеха сообщил агентству ТАСС, что «сегодня завершены работы по установке на самолет L-410 лыжного шасси, ведутся работы по установке на L-410 поплавкового шасси. Это придаст ему кардинально новые характеристики и позволит расширить географию использования, в первую очередь это районы Севера и труднодоступные районы. Самолет в исполнении с российскими лыжами и российскими поплавками будет востребован по всему миру».

Ранее сообщалось, что фактическим разработчиком и изготовителем лыжного и поплавкового шасси для самолетов L-410 выступает ПАО «ПО «Стрела» (Оренбург).

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  • 37304896_1008980899264192_6698046741297496064_n
  •  © ic.pics.livejournal.com
Самолет Let (Aircraft Industries) L-410UVP-E20, установленный на поплавковое шасси, предположительно, на АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА). Екатеринбург, 18.07.2018 (с)

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https://bmpd.livejournal.com/3282896.html

УЗГА, L-410
  • Van Mail Van Mail
    25.07.1819:33:54

    Что-то непонятное с остеклением кабины… там вообще хоть что-то видно будет?    

    #1055637
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