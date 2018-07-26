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Новые заводы и цеха

В Барнауле АЗПИ запустил серийное производство топливных систем для дизельных двигателей

  •  © altairegion22.ru

Алтайский завод прецизионных изделий (АЗПИ) — запустил в Барнауле первую очередь серийного производства полнокомплектных аккумуляторных топливных систем высокого давления типа Altay Common Rail System. После выхода производства на проектную мощность предприятие может снизить долю импорта на отечественном рынке в два раза.

Общий бюджет проекта составил 600 млн руб., из которых 300 млн руб. компания получила в виде льготного займа ФРП под 5% годовых. Продукция алтайского предприятия пойдет на заводы отечественных производителей дизельных двигателей экологических классов Евро-5 и Евро-6.

В России, кроме АЗПИ, никто не выпускает полнокомплектную топливную систему Common Rail. Предприятие отвечает на спрос крупных двигателестроителей, которые хотят получать уже готовую систему, а не собирать ее по частям из комплектующих от разных производителей. Порядка 98% российского рынка топливных систем сейчас занимает продукция немецкого концерна. С запуском новых линий ситуация в дизелестроительной отрасли страны изменится.

На новом оборудовании предприятие начнет производить импортозамещающие топливные системы для дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей, тракторов, комбайнов, автобусов, судов, сельскохозяйственной, железнодорожной и специальной техники.

  •  © ap22.ru
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http://www.altairegion22.ru/region_news/viktor-tomenko-opyt-innovatsionnogo-razvitiya-altaiskogo-zavoda-pretsizionnyh-izdelii-dolzhen-stat-povsednevnoi-praktikoi-na-predpriyatiyah-regiona_704622.html

Алтайский край, АЗПИ
  • Великоросс Великоросс
    26.07.1811:44:32

    •  © altairegion22.ru

    •  © altairegion22.ru
    •  © altairegion22.ru
    •  © altairegion22.ru

    #1055785
  • Нет аватара Zzepp
    26.07.1813:49:07

    Круто! Новость дня, однозначно!

    Два плюса не жалко   !

    А вообще, это же был, видимо, один из немногих нелокализованных элементов у того же ЯМЗ?

    #1055804
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