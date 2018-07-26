В Барнауле АЗПИ запустил серийное производство топливных систем для дизельных двигателей

Алтайский завод прецизионных изделий (АЗПИ) — запустил в Барнауле первую очередь серийного производства полнокомплектных аккумуляторных топливных систем высокого давления типа Altay Common Rail System. После выхода производства на проектную мощность предприятие может снизить долю импорта на отечественном рынке в два раза.

Общий бюджет проекта составил 600 млн руб., из которых 300 млн руб. компания получила в виде льготного займа ФРП под 5% годовых. Продукция алтайского предприятия пойдет на заводы отечественных производителей дизельных двигателей экологических классов Евро-5 и Евро-6.

В России, кроме АЗПИ, никто не выпускает полнокомплектную топливную систему Common Rail. Предприятие отвечает на спрос крупных двигателестроителей, которые хотят получать уже готовую систему, а не собирать ее по частям из комплектующих от разных производителей. Порядка 98% российского рынка топливных систем сейчас занимает продукция немецкого концерна. С запуском новых линий ситуация в дизелестроительной отрасли страны изменится.

На новом оборудовании предприятие начнет производить импортозамещающие топливные системы для дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей, тракторов, комбайнов, автобусов, судов, сельскохозяйственной, железнодорожной и специальной техники.