Компания «Укинский лиман» ввела в эксплуатацию рыбоперерабатывающий комплекс

Компания «Укинский лиман» построила и ввела в эксплуатацию высокотехнологичный перерабатывающий комплекс производительностью 132 тонны продукции в сутки. Проект реализован на территории опережающего развития «Камчатка» по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Инвестиции в создание нового производства превысили заявленные в 2,2 раза и составили более 188 млн рублей.

В рамках проекта выполнено строительство производственного цеха, холодильного отделения, дизельной электростанции, мужского и женского общежитий, столовой, складов и других производственных помещений на территории общей площадью 14,6 гектара.

Рыбоперерабатывающий комплекс расположен в Карагинском районе в долине реки Ука, впадающей в Берингово море. Головная компания резидента, АО «Колхоз имени Бекерева», ведет промысел на данной территории с 1930 года, имея исключительный опыт добычи рыбы и морепродуктов