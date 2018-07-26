На КУМЗ введена в опытно-промышленную эксплуатацию черновая клеть нового стана горячей прокатки

В соответствиис графиком ввода пусковых объектов второй очереди проекта «Прокатный комплекс» Каменск-Уральского металлургического завода в опытно-промышленную эксплуатацию, после проведения референтных испытаний, введена черновая клеть нового стана горячей прокатки. Тем самым созданы возможности стабильного выпуска годной плитной продукции (толщиной в диапазоне10-210 мм,шириной до 3 метров, длиной до 32 метров) для ее последующей термообработки.

В пресс-службе предприятия сообщают:С учетом готовности нового оборудования участка термообработки плит, ввод черновой клети завершил создание полной технологической цепочки производства плитной продукции. Продолжаются референтные испытания по чистовой клети стана горячей прокатки.

Для справки.

Реализация проекта «Прокатный комплекс» позволит обеспечить поставки качественно новых (по геометрии и номенклатуре) полуфабрикатов, кратно увеличить долю российских изделий из самых современных алюминиево-литиевых сплавов в общем объеме их поставок для ведущих отечественных и зарубежных корпораций. Проектная мощность комплекса составляет 166 тысяч тонн, однако возможности этого комплекса почти в 2 раза выше. Прокатный комплекс строится с перспективой полного обеспечения развивающейся российской промышленности полуфабрикатами и изделиями из алюминиевых сплавов. С 2012 года, когда стартовал проект, объемы инвестиций по нему превысили 45 миллиардов рублей. Проект реализуется на собственные и заемные средства, в роли основного кредитора проекта выступает «Газпромбанк».