Новый парашютный завод открылся в Киржаче Владимирской области

Парашютный завод площадью 5 тыс. кв. м, рассчитанный на выпуск более 2 тыс. парашютов военного и гражданского назначения в год, открылся на базе «Научно-исследовательского института парашютостроения» (входит в состав холдинга «Технодинамика») в Киржаче Владимирской области, говорится в сообщении пресс-службы Госкорпорации «Ростех».

В «Ростехе» рассказали, что завод позволит «Технодинамике» нарастить производство парашютных систем для военных и гражданских заказчиков в три раза. В числе ключевых задач нового предприятия — разработка перспективных парашютных систем военного и гражданского назначения.

Номенклатура создаваемой на заводе продукции включает грузовые, специальные, боеприпасные, тормозные, космические и людские парашюты, в том числе крупногабаритные системы с площадью купола более 1 тыс. кв. м.

На новом заводе создано около 300 дополнительных рабочих мест. Предприятие включает швейное и ткацкое производства, лабораторно-производственный корпус, аэродром экспериментальной авиации «Киржач», летно-испытательные стенды, а также гостиницу для сотрудников и приглашенных специалистов.

Как уточнил глава «Ростеха» Сергей Чемезов, завод построен в рамках федеральной целевой программы по развитию оборонно-промышленного комплекса России. По его словам, мощности предприятия дают возможность не только удовлетворить внутренний спрос, но и выйти на внешние рынки с современной конкурентоспособной парашютной продукцией. «Создание таких производств соответствует стратегии развития корпорации, которая предусматривает рост выручки в среднем на 17% в год и увеличение доли гражданской продукции до 50% к 2025 году», — сказал он на официальной церемонии открытия завода, включавшей презентацию перспективных парашютных систем специального и гражданского назначения.

Генеральный директор «Технодинамики» Игорь Насенков в свою очередь отметил, что запуск новой производственной линии, позволяющей реализовать полный жизненный цикл изделия, стал возможным благодаря совместной работе холдинга с коллегами из Минобороны, Минпромторга, индустриального кластера «Ростеха». «В дальнейших планах холдинга — модернизация аэродрома, развитие его инфраструктуры и, как следствие, увеличение возможностей и услуг для наших ключевых заказчиков», — дополнил он.

Справка.

Холдинг «Технодинамика» (входит в состав Госкорпорации «Ростех») специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании систем и агрегатов воздушных судов. Кроме того, холдинг производит детали и агрегаты для таких отраслей промышленности как нефтяная и газовая, автомобилестроение, транспорт, энергетика. «Технодинамика» включает в себя 35 предприятий, расположенных по всей стране — в Москве, Московской области, Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Архангельской области и других.

АО «Научно-исследовательский институт парашютостроения» — ведущее предприятие в России по проектированию, исследованиям, испытаниям и изготовлению парашютной техники, созданное в 1946 году. Институт ведет научные исследования и опытно-конструкторские разработки в области парашютной техники, производит и модернизирует комплексные наземные и летные парашютные системы для пилотируемых и беспилотных космических кораблей, а также экипажей всех типов летательных аппаратов. Единственный в России головной разработчик парашютных систем различного назначения и одно из немногих предприятий в мире, которое самостоятельно осуществляет полный цикл создания парашютных систем, включая научные исследования, разработку, изготовление, испытания и модификацию. Входит в состав холдинга «Технодинамика».