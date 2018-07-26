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Транспорт и логистика

Владимирские лесничества получили 54 новых автомобиля

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В Лесхоз и лесничества Владимирской области поступили на службу 54 автомобиля повышенной проходимости.

Из областного бюджета было выделено такое значительное финансирование на масштабное приобретение автомобилей для охраны, защиты и воспроизводства лесов. В текущем году департамент лесного хозяйства областной администрации на эти цели дополнительнополучил 37,3 млн рублей.

Автомобили «Шевроле Нива», «УАЗ Хантер» и «УАЗ Патриот» используются мобильными группами лесной охраны при патрулировании лесов для выявления незаконных вырубок деревьев и других нарушений. «УАЗ Фермер» и «УАЗ Комби» переоборудованы в малый лесопатрульный комплекс и предназначены для патрулирования, доставки людей и оборудования к местам лесных пожаров.

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http://www.ikovrov.ru/citynews/18701-2018-07-25-15-09-58.html

Владимирская область, спецтранспорт, лесничества
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